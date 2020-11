19 nov 2020

La bajada de las temperaturas ya es irremediable y dentro de nada no podremos salir de casa sin la bufanda y los guantes imprescindibles para mantenernos calentitas. Pero si buscamos una versión más sofisticada y elegante con la que acompañar a nuestros mejores looks de invierno hemos encontrado la versión perfecta de los accesorios que necesitas para no pasar frío esta temporada.

La firma responsable del hallazgo ha sido Parfois, que ha apostado por el siempre agradable pelo para crear dos accesorios tan bonitos como vistosos, el cuello y los puños. Una propuesta que además de ayudarnos a soportar las temperaturas nos ayuda a crear dos versiones diferentes de cualquiera de nuestros abrigos.

Porque cuando el frío aprieta no hay nada más agradable que un cuello de pelo como el de Parfois, que vienen en dos estilos diferentes para adaptarse a todos los estilos.

Disponible en estampado de serpiente en tonos marrones y beige o en negro liso, ambos tienen un precio de 17,99 euros y están disponibles en la talla S.

A juego con ambas propuestas, la firma también ha lanzado unos agradables puños que nos ayudarán a mantener calentitas nuestras manos.

Pero además de estar disponibles en negro y en estampado de serpiente, también podemos encontrarlos en rosa empolvado. Todos ellos tienen un precio de 9,99 euros.