21 dic 2020

Si tú también te has enganchado a The Undoing la nueva serie de Nicole Kidman, seguro que te has obsesionado con los maravillosos abrigos largos que luce un capítulo tras otro. No es la única serie que inspira ahora mismo nuestros looks, pero si ha marcado un antes y un después a nivel estilístico en lo que a abrigos se refiere. No sabemos si llevados por esa misma fiebre catódica o por la nueva corriente bohemia que asalta el armario este otoño, y que se ha plasmado en blusas y vestidos estampados, pero entre las novedades que acaban de llegar a Uterqüe hemos descubierto una pieza sorprendente por muchos motivos.

Combinando lo mejor del estilo casual del tejido vaquero y la sencillez y la elegancia de los cortes de la sastrería masculina, esta gabardina recta confeccionada en denim tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los básicos imprescindibles del invierno.

El azul índigo más típico del denim y su acabado le confieren un aspecto desenfadado, con unas amplias solapas y un cierre de tres botones sencillo. Sin embargo el largo XL y la forma recta juegan un papel complementario para darle enjundia y presencia como si fuera un gabán de paño.

Las opciones con este abrigo son por lo tanto inagotables. La versión más casual pide combinarlo con un par de vaqueros negros y un jersey de lana gruesa, además de unas zapatillas deportivas blancas. Así se consigue un look perfecto para una ocasión más casual.

Sin embargo, también un traje de chaqueta resulta apto para llevar encima este abrigo. Una combinación bohemia pero extremadamente sobria y elegante, que permite llevarlo bien abierto o cerrado.

El diseño acaba de llegar a Uterqüe y está disponible por 199 euros en tallas de la S a la L. Una demostración perfecta de ese espíritu que la firma busca transmitir y que defiende un nuevo confort.