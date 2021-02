1 feb 2021

Cuántas veces has visto a tu mejor amiga con un look ideal y, al preguntarle dónde y cuándo se lo había comprado, te has sorprendido al descubrir que “¡pero si lo tengo hace siglos!”. El secreto para que nuestra ropa parezca nueva está, muchas veces, en cómo la lucimos y con qué la combinamos. Por eso, estamos completamente enganchadas a los Reels de Erea Louro, en los que la influencer y estilista nos enseña a transformar nuestra ropa con un gesto tan sencillo como añadir un pañuelo. El truco, eso sí, está en cómo hacerlo...

Tenemos que reconocer que, hasta que vimos a Erea Louro, nuestros usos del pañuelo se limitaba a llevarlo al cuello, como cinturón y, en un alarde de atrevimiento, a la cabeza. Pero no, hay un sinfín de posibilidades más. Gracias a sus Reels hemos aprendido, por ejemplo, a añadir mangas con volumen a tus vestidos y tops favoritos usando un fulard, y consiguiendo así que parezca una prenda completamente nueva.

O a ajustar la cintura de unos pantalones (aquí, el truco de María Pombo para acertar con la talla sin probártelos) que se nos han quedado grandes de una forma mucho más original y estilosa que añadir un simple cinturón.

Con un pañuelo grande y estos dos trucos de estilista de Erea Louro podemos transformar por completo nuestras blazers y americanas favoritas:

Incluso hacernos un top o una blusa nuevos en un minuto y ¡gratis!

Y si lo que quieres es llevar tu pañuelo favorito al cuello, pero de una forma diferente, estos dos detalles súper fáciles de copiar marcarán la diferencia y harán que este complemento se convierta en el protagonista indiscutible de tu look.