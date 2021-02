23 feb 2021

Tras demostrarnos que los chubasqueros no tienen por qué ser feos con tres tonos perfectos para el entretiempo y sumarse a la tendencia del estampado de rayas con una camiseta que no te vas a dejar se poner (y también puedes encontrar en versión top) Pull&Bear ha captado de nuevo toda nuestra atención gracias a una propuesta para un total look (con bolso incluido) que queremos ponernos ya.

Y no es cualquier propuesta, porque si ya has tenido suficiente con el estampado de leopardo y puede que el estampado de cebra no haya acabado de convencerte, la firma de moda de Inditex ha confiado en el estampado de vaca para incluirlo en su última colección. Y lo ha hecho con dos prendas y un accesorio perfectos para la primavera, pero que apetece incluir desde ahora mismo en nuestros estilismos.

El conjunto estrella del último lanzamiento de Pull&Bear está compuesto por una sobrecamisa de manga larga con bolsillos delanteros de plastrón con solapa y botón y cuello clásico.

Con cierre frontal de botones a tono, tiene un precio de 25,99 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

La minifalda a juego está confeccionada en algodón ligeramente elástico, es de diseño ceñido y viene con una ligera abertura en el frontal, en uno de los laterales.

Disponible entre las tallas XS y L, tiene un precio de 17,99 euros.

Para completar este look lleno de estilo, la firma ha lanzado este bolso en formato bandolera con el mismo print de vaca. Con asa de mano y asa de mano ajustable y extraíble, tiene cierre mediante imán y un precio de 17,99 euros.