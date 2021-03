23 mar 2021

A pesar de que ya ha comenzado esa temporada del año perfecta para lucir todos esos vestidos y faldas que esperan en tu armario la llegada de la primavera, no podemos dejar de lado un básico en nuestros estilismos, los pantalones. Ya hemos dado con el que hace tipazo y es súper cómodo y con los que hacen la cintura más delgada, están disponibles en seis colores diferentes y son ideales para los looks de entretiempo. Pero también nos hemos preocupado por encontrar la prenda ideal para nuestros looks más relajados y confortables. Y en Massimo Dutti hemos encontrado el pantalón de lino que no vas a dejar de ponerte y viene con el diseño estrella del momento.

Incluido dentro de la colección edición limitada de la firma, este pantalón negro es un candidato perfecto para convertirse en el comodín que vas a querer combinar con todo y va a ser protagonista de tus looks más relajados. Su diseño y su color hacen de él una prenda que conviene tener a mano, para darle un descanso a los jeans, para adaptarse a los rigores del calor o, simplemente, para crear un estilismo casual impecable.

Confeccionado al 100% en lino y con un patrón favorecedor en el que prima el confort, el pantalón negro de Massimo Dutti combina elegancia y comodidad apostando por el diseño jogging fit.

Con cintura elástica y bajo ajustable con cordones, viene con dos bolsillos laterales ocultos en la costura.

Disponible entre las tallas 34 y 42, el pantalón jogging fit de Massimo Dutti tiene un precio de 79,95 euros. Y con un top vistoso o con tu camisa favorita vas a poder adaptarlo al estilismo que quieras lucir, sin preocuparte por la comodidad.