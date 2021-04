5 abr 2021

Ya lo veníamos diciendo. Tienes que meter un polo de punto en tu armario y hacerte con la prenda que te va a salvar más de un estilismo. Porque el cuello polo se ha convertido en una de las tendencias más fuertes de la primavera e incluso a llegado al cárdigan de Zara que llevan influencers y cantantes y es perfecto para poner un toque de color a tus looks. Y como las firmas de moda insisten, nosotras nos rendimos, definitivamente el mejor acompañante de los looks con vaqueros son los polos.

Y para las más reticentes avisamos, vienen en tonos pastel, tierra e incluso estampados, para que no tengas excusas para apuntarte a esta moda que llega para ponerle estilo a tus looks con muy poco esfuerzo. Así que no lo dudes, porque algunos diseños cuestan menos de diez euros.

Como esta propuesta de Zara, confeccionada con algodón orgánico, con cuello de solapa, escote de pico con botones y mangas cortas.

Disponible en color mandarina, azul, negro, blanco y con estampado de rayas azules sobre fondo blanco, están disponibles en las tallas S, M y L.

En Massimo Dutti han apostado por una prenda con abertura frontal con botones a tono y cuello clásico confeccionada con lino sostenible.

La firma se ha decantado por el color aceite, el negro y el teja para una prenda que es puro estilo, ideal para los días más calurosos, que podemos encontrar entre las tallas XS y XL por 39,95 euros.

Por último, en Mango, han optado por un polo de mangas largas con detalles plisados y estampado de rayas negras sobre azul claro.

De diseño recto y confeccionado en punto fino, viene con escote de pico con solapa y tiene un precio de 29,99 euros. Ya se ha agotado en las tallas más grandes y solo queda en la XS, S y M.