2 may 2021

Ya tuvimos un flechazo con un vestido de flores y una blazer cropped. Pero ahora nos hemos enamorado de unos pantalones y no podíamos no compartirlos. ¿Por qué? Porque no solo son ideales para empezar a ponértelos esta primavera y seguir luciéndolos durante todo el verano, sino que también son muy asequibles.

No hay nada como una prenda a la que puedas sacar partido durante toda la temporada. Sobre todo si es tan bonita que es imposible cansarse de ella. Y ese es el caso de estos pantalones de Sfera.

Tienen un detalle de hebilla en la cintura

Hablamos de un pantalón capri con hebilla en el cinturón que está disponible en siete colores: fucsia, blanco, teja, mostaza, negro, camel y azul marino. Así pues, puedes elegir el que más se adapte a tu estilo. Nuestro favorito es el blanco, pero si quieres algo discreto y fácil de combinar, opta por el azul o el negro.

Son todo lo que podemos esperar de unos buenos pantalones. El corte capri resulta muy rejuvenecedor. Además, alarga las piernas, lo que te hará parecer más alta.

Sientan fenomenal y te harán sentir más joven

Otra de sus características que nos ha enamorado es que son ajustados. Quizá temas que esto provoque que se marquen los michelines y, por tanto, no te favorezca. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que estilizan y hacen tipazo.

Podrás combinarlos de varias formas para ponértelos en diferentes ocasiones. Con una camiseta blanca y unas sandalias planas lograrás un look casual. En cambio, si buscas algo más elegante bastará con una blazer y unos zapatos de tacón.

Para terminar, tenemos una noticia buena y otra mejor. La primera es que están disponibles en todas las tallas desde la 34 hasta la 44. Y la mejor es que pueden ser tuyos por solo 17,99 €. Si buscas algo práctico y bonito, no tardes en hacerte con ellos para empezar a ponértelos cuanto antes. Además, son tan baratos que quizá te animes a comprarlos en más de un color.