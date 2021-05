19 may 2021

Los cuellos camiseros se colaron en las colecciones de nuestras firmas favoritas en otoño y desde entonces no han dejado de acompañarnos. Y aunque ahora las prendas con las que mejor combinan, como los jerséis y sudaderas, están tomándose un descanso, siguen muy presentes en los catálogos, para que los llevemos a nuestros looks veraniegos y les demos un aire renovado a nuestras camisas, cárdigans y camisetas favoritas. Así que no te resistas más y pon un cuello camisero en tu vida para crear looks infinitos.

Porque al igual que el resto de nuestro armario los cuellos camiseros también se han renovado, y al clásico en color blanco se han sumado propuestas con estampados y diseños que son perfectos para la temporada primavera-verano.

En Uterqüe han apostado por el lino de alta calidad en azul celeste con ribete de flores en tonos azules y verdes. Una propuesta ideal para combinarla con cualquier prenda en blanco que podemos comprar por 25 euros.

Otra de las propuestas de Uterqüe, ideal para llevarlo con camisas denim es este bonito cuello camisero en popelín con estampado de cuadro vichy en blanco y negro. Cuesta 19 euros.

En Pull&Bear han apostado por una versión más clásica, en color blanco, con ribete de volantes y flores perforadas con lazada en el centro. Cuesta 12,99 euros.

En su otra propuesta la firma de Inditex también apuesta por el cuadro vichy en blanco y negro, pero con un diseño mini. Con ribete de volantes y lazada central, cuesta 12,99 euros.

Por último, en H&M también han apostado por la versión más clásica para un cuello camisero blanco festoneado con bordado inglés y tiras finas de anudar frontales. Solo se puede comprar en la web de la firma por 12,99 euros.