20 may 2021

La verdad es que el mundo de las compras era mucho más complicado cuando no teníamos a las influencers para sugerirnos qué, cómo y dónde. Ya no nos acordamos de cómo lo hacíamos para conseguir looks inspirados sin las buenísimas ideas de todas estas profesionales de la moda, aunque seguro que nos dejábamos mucho más dinero y tiempo que ahora. El ejemplo lo tenemos más que a mano: este giro de guión para actualizar el peto negro que ya tiene que estar en tu fondo de armario, con una de las prendas de mayor tendencia ahora mismo: el chaleco de colores. Gracias, María Fernández-Rubíes, por este inspiradísimo y rejuvenecedor look de Mango. Lo compramos sin tocarle una prenda.

Chaleco de punto multicolor d ela nueva colección de primavera de Mango. pinit

Alerta, porque el precioso chaleco de colores que María Fernández-Rubíes lleva bajo su peto negro es de la nueva colección de Mango y, por ahora, está en todas las tallas. Se trata de un chaleco tejido en punto calado cien por cien algodón con el cuello cerrado y terminaciones de canalé. Es un éxito asegurado te lo pongas como te lo pongas (25,95 euros).

Chaleco de jacquard naranja y negro de la colección de primavera de Zara. pinit

Una buenísima opción si quieres optar por una textura más ligera que el punto es este chaleco cropped de jacquard que aún está disponible en la colección de primavera de Zara. Lleva escote de pico y un dibujo naranja, negro y blanco suficientemente llamativo como para reactivar todo el potencial de un peto negro (17,95 euros).

Chaleco verde lima con dibujo de flores de Zara. pinit

La colección de primavera de Zara tiene otro chaleco que nos gusta especialmente para combinar co un peto negro. Es esta maravilla de color verde lima, con flores bordadas en lana. Cierra en el frontal con botones y va rematado en 'rib' (25,95 euros). Puede quedar increíble con cualquier vaquero negro.