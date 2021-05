25 may 2021

Aunque en este momento de la temporada los tops son los reyes de las colecciones de las firmas de moda, y buena prueba de ello es la última colección de Mango y la presencia de los tops crochet en casi todas las firmas, el polo sigue siendo una apuesta segura para tus looks de primavera. Y si no te lo crees no tienes más que ver el diseño que ha lanzado Stradivarius, que viene en tres tonos, es baratísimo e ideal para tus looks con pantalones culotte.

La firma de Inditex ha lanzado esta bonita prenda en dos tonos lisos y uno con estampado de rayas en su versión más combinable, blanco y negro. Y además de ser vistosos, su diseño hace de esta prenda una propuesta ideal para los días más calurosos en los que no queremos perder ni una pizca de estilo.

Nuestro favorito, por la diversidad de posibilidades que nos ofrece a la hora de combinarlo, y porque también vamos a poder ponérnoslo en la próxima temporada, es el de diseño de rayas, con acabados en rib y cuello a contraste en color negro.

De punto cortado, con manga sisa y bajo a la altura de la cintura, los modelos en liso apuestan por dos tonos súper ponibles esta temporada, el azul cielo y el crudo.

Con un precio de 12,99 euros, están disponibles entre las tallas XS y XL, aunque en crudo se ha acabado la más pequeña y en el modelo de rayas la más pequeña.

Si buscas una prenda infalible para cualquier tipo de estilismo y momento, estamos casi seguras de que no vas a encontrar una más bonita a mejor precio.