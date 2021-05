27 may 2021

Una vida con fibra es una vida saludable. Se trata de un componente vegetal que abandona tu estómago sin digerir y termina en tu colon. Allí alimenta las bacterias intestinales amigables, lo que genera maravillosos beneficios para la salud. Una dieta alta en fibra mantiene las calorías bajo control, aunque la cantidad de fibra que tienes que tomar varía según las personas. Lo normal es 25 gramos diarios.

Si quieres adelgazar, hay que incluir grupos de alimentos concretos con fibra (legumbres, verduras, frutas…), pero aquí tienes una lista resolutiva que incluye frambuesas, lentejas, brócoli…

Frambuesas, entre los alimentos ricos en fibra imprescindibles

Las frambuesas son extraordinariamente nutritivas y tienen un sabor fabuloso. Están cargados de vitamina C y manganeso. Es un alimento rico en fibra: una taza contiene 8 gramos. Y al ser bajas en carbohidratos, se convierten en una opción inteligente sui quieres vigilar tu dieta. Además, son ricas en taninos y ayuda a reducir la cantidad de carbohidratos absorbidos después de una comida, lo que disminuye el impacto en el azúcar en sangre.

Tiene un bajo índice glucémico, el valor que mide la rapidez con la que un alimento determinado aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Y los estudios demuestran que las frambuesas pueden reducir el azúcar en sangre y mejorar la resistencia a la insulina. Una opción ideal para cualquier dieta saludable.

Las lentejas no son solo fibras, sino también minerales

Las legumbres nunca deben faltar en ninguna despensa, pero en particular las lentejas deben ser una primera elección. Cada taza aporta 15 gramos de fibra, aunque no es su única virtud. Así, también podrás asimilar hierro, calcio, magnesio, potasio, cobre, selenio… Una ración de lentejas te va a ayudar a fortalecer el sistema inmune para estar bien protegida de las amenazas externas y de los virus. Un auténtico escudo protector. Además, regulará tus niveles de glucosa en sangre.

Como ves, es un alimento extraordinariamente saludable y con un contenido en fibra absolutamente esencial. Y no tienes por qué ceñirte a las clásicas lentejas estofadas, pues se trata de una legumbre muy versátil. Pruébalo a tomarlo como parte de una rica ensalada de verano cómo hamburguesa vegetal. Y tampoco desdeñes la opción del hummus, tan socorrida y deliciosa.

Aguacate, el superalimento de las influecers

No falla: casi no hay influencer que no haya aparecido alguna vez con un aguacate en la mano. Porque este superalimento es una de las estrellas de cualquier dieta por las innumerables virtudes que tiene. Y una de las más notables es su riqueza en fibra. Los nutricionistas recomiendan comer medio aguacate al día para disfrutar de sus excelencias. (enlace)

Te proporciona 7 gramos de fibra por cada 100 que consumas para ayudarte a controlar la presión arterial. Porque sí, son estupendos para el corazón. También mantendrán a raya tus niveles de colesterol e incorporarás un antiinflamatorio a tu cuerpo. Lo único que tendrás que decidir es cómo los quieres tomar: untado en tostada, dentro de tu batido, como crema, en una ensalada…

El brócoli es uno de los alimentos vegetales más saludables pinit

Brócoli, el clásico de los clásicos en fibra

No hay dieta saludable que no incluya una ración de brócoli cada tanto. Y con razón. Es uno de los alimentos vegetales más saludables, está prácticamente libre de calorías y posee un valor nutricional espectacular. Y dentro de sus muchas propiedades está su alto valor en fibra. Se estima que una taza de brócoli aporta 10 gramos de fibra. Y no vienen solos, ya que también obtienes vitamina A, vitamina C, vitamina B6, ácido fólico, niacina y betacarotenos. Y, por descontado, tendrás tu ración de minerales: potasio, magnesio, hierro y más. Date el gusto.

Semillas de lino, también con omega-3

En principio te puede sonar a “extremadamente healthy”, pero deberías darle una oportunidad. Se trata de un superalimento entre los superalimentos por la cantidad de fibra que aporta a tu dieta. Pero es que es doblemente saludable por los ácidos grasos omega-3 que te vas a llevar de propina. Y más: sus enzimas digestivas te van a regular el tránsito intestinal para reforzar tu salud digestiva y tu microbiota. Adiós toxinas, adiós estreñimiento, adiós kilos. ¿De verdad que no quieres probar?