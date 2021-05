31 may 2021

Si tomas jengibre a diario te pueden pasar muchas cosas buenas. Si lo haces por las mañanas, más. Y si es en forma de chupito, como hace Paula Echevarría, ya será lo máximo. Porque el agua con jengibre está llena de propiedades y basta un pequeño vaso al levantarte para disfrutar de sus enormes propiedades y beneficios para la salud. Aquí puedes leer por qué y cómo hacerte tu mejor chupito de jengibre.

La raíz de jengibre se suele usar para condimentar la comida por su delicioso sabor y versatilidad. Pero esa no es la única razón por la que el jengibre es tan adorado por los amantes de la comida y los fanáticos de la salud. Porque lo cierto es que cuenta con muchas propiedades medicinales maravillosas y forma parte de la medicina tradicional china desde hace más de 4.700 años. Es el momento de montarse en el tren del jengibre.

¿Por qué un chupito de jengibre en ayunas?

Tomar un chupito de jengibre por la mañana y en ayunas es una excelente manera de preparar tu cuerpo para afrontar con toda la energía el día que viene. El jengibre ayuda a estimular el metabolismo, aposentar tu estómago antes del desayuno y, gracias a su potente sabor pincantillo, también puede contribuir a despertar tu paladar para hacer que tu primera comida del día sea más rica y placentera. ¡Tres en uno!

Y más. Si estás embarazada, llegan buenas noticias: un shot de jengibre también es una forma segura y natural de ayudar a tratar las náuseas matutinas sin riesgos para el bebé. Así que tienes muchos motivos para convertirte en la mejor influencer de tu propio bienestar y poner en tu vida un shot matinal de esta popular raíz.

Un shot lleno de beneficios: digestión, metabolismo, infecciones

Como ya se comentó, el jengibre es un remedio natural increíble para las náuseas y el malestar estomacal. También un remedio natural para la resaca síntomas como hinchazón, estreñimiento, etc. También estimula tu sistema inmunológico, algo esencial cuando por delante tienes una jornada llena de exigencias. Como antioxidante, la raíz de jengibre ayuda a combatir los radicales libres y las toxinas en su cuerpo, además de limpiar tu sistema linfático. (enlace)

Por otra parte, también combate las infecciones por su carácter antimicrobiano. Al tomar un chupito de jengibre, estás ayudando a eliminar las bacterias dañinas para su sistema. En un estudio publicado por The Journal of Microbiology and Antimicrobials, se descubrió que el jengibre mata dos bacterias comunes y peligrosas (Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes) con mucha mayor efectividad que los antibióticos convencionales.

Y si eres deportista, tampoco desdeñes su poder para recuperarte más rápido del esfuerzo. Si vas a salir a correr por la mañana, ponte un shot de jengibre en ayunas para preparar tu cuerpo. Y si sientes dolores después de un entrenamiento especialmente intenso, tómate una pequeña dosis para disfrutar de su potente poder antiinflamatorio. El jengibre puede acelerar la recuperación de su entrenamiento y ayudar a tu cuerpo a sanar más rápido y de manera más eficiente.

Cómo hacer el mejor chupito de jengibre en casa

Es una de las bebidas más sencillas y saludables de preparar. Solo necesitarás un poco de jengibre, tres limones, dos naranjas, 100 ml de agua y una pizquita de cúrcuma en polvo. Lo primero que tienes que hacer es pelar el jengibre y partirlo en trozos más o menos gruesos. Luego exprime el limón y las naranjas. Viértelo todo en la batidora y échale media cucharadita de cúrcuma en polvo. Tritura bien durante 30 segundos y tendrás para unos seis chupitos de jengibre. Simplemente ideal.