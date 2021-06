1 jun 2021

Buscas consejos para perder peso, pero no logras adelgazar. Te entra la ansiedad y pasas a otra fase: bajar kilos de forma rápida, cueste lo que cueste. Y todo es un fracaso. El primer error es ponerte en manos de las dietas milagros. No, no existen. La segunda equivocación es pensar que lo que le funciona a tu amiga también vale para ti. Y la tercera es fulminar demasiado pronto cualquier esperanza. Es vital evitar el “efecto rebote”, y para eso se convierte en fundamental apostar por formas sanas de perder peso. Aquí tienes 10 claves para lograrlo.

Cómo perder peso: empieza con objetivos realistas para evitar el efecto rebote

Ni te sobrevalores ni te infravalores. Si te planteas cómo perder peso, empieza por ponerte objetivos realistas y asumibles. No hay nada peor que ver cómo no alcanzas los resultados esperados y eso muchas veces es porque tus expectativas eran demasiado altas. Mejor hacerlo todo poco a poco, pero con constancia. Y cree en ti, ten fe en que vas a lograrlo. Cuando lo hagas, tu autoestima se pondrá por las nubes.

Date una recompensa de vez en cuando

Es horrible sufrir con una dieta porque en cuanto no lleguen los resultados esperados se doblará tu frustración. No solo debes emprender una dieta que no te haga pasar hambre, sino que de vez en cuando debes darte una satisfacción. Por ejemplo, hacer una comida “libre” a la semana. Pero, obviamente, sin pasarte. Los llamados “cheat meals” o comidas trampa son perfectos para afianzar las posibilidades de una dieta. Pequeños premios para el cerebro.

Controla el índice glucémico de lo que comes

Puedes comer y debes hacerlo. En absoluto es necesario pasar hambre para adelgazar. Al contrario. El truco es saber qué alimentos son los que más te van a engordar y cuáles menos de acuerdo a tu metabolismo. Los alimentos con mayor índice glucémico como el arroz, la pasta, el pan o las patatas, cosa que van a hacer que los niveles de glucosa en sangre se eleven rápidamente provocando picos de insulina. El exceso de azúcar se almacenará en forma de grasa; es decir, engordarás. Elige siempre alimentos que mantengan estables los niveles de glucosa.

No elimines las grasas saludables

Su propio nombre lo indica: son grasas “saludables”. Están en alimentos como los frutos secos, el aceite de oliva, las semillas o el aguacate. Y son fundamentales en tu nueva misión de quemar grasas. Denostadas durante mucho tiempo, las nuevas investigaciones advierten de la necesidad de meterlas en la rutina alimenticia de cada día. Las grasas te llenan, comes menos y además mantienen estables los niveles de glucosa. (enlace)

Saca de tu vida los refrescos light

La palabra “light” suele ser muy tramposa, y más cuando se habla de bebidas. Los refrescos light llevan edulcorantes, que tienen efectos perniciosos sobre la microbiota intestinal. Y luego está ese gas, que te va a hinchar. Opta por infusiones frías, zumos naturales o, lo mejor de todo, el agua.

Planifica bien tus comidas

Dedica los domingos un poco de tiempo para planificar tu menú diario de la semana. Sabrás qué comprar y no te abandonarás a esa improvisación que luego te lleva a comprar cosas que tu cuerpo no necesita. Haz una cesta de la compra saludable y un menú variado, divertido y saludable. Lo conseguirás evitando el azúcar, los carbohidratos simples y la comida preparada y ultraprocesada. Apuesta por verduras y proteínas de calidad como huevos, pescado, pollo, pavo y fruta.

El ayuno intermitente puede ser tu nuevo aliado contra las grasas

En realidad no es nada nuevo. El ayuno intermitente es una práctica ancestral que sirve para limpiar el organismo y devolverle la salud perdida. A muchas personas les funciona hacer el ayuno 12-12, que es dejar de comer por un período de 12 horas y realizar después la ingesta de alimentos en el resto del día. O bien el 16-8. Invitas a la cetogénesis, utilizando la grasa almacenada para dar energía al cuerpo. Eso sí, no es algo para todas. Nadie como tú para conocer tus capacidades. Recuerda: el sufrimiento lleva al abandono.

Haz ejercicio y muévete

No se trata de ponerse a entrenar para una maratón, sino activarse. Haz ejercicio y muévete. Vale andar y también subir escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Porque realizar alguna actividad física es fundamental para ayudarte a tonificar el cuerpo y quemar grasa. Haz estiramientos y cardio para mantenerte en forma. Y si vas más en serio, ¿por qué no apuntarte a un gimnasio con una amiga, empezar con Pilates o conseguir un entrenador persona? El ejercicio en compañía es muchísimo más llevadero. (enlace)

La necesidad de una buena hidratación

En muchas dietas se subestima el poder y necesidad de una buena hidratación. Es fundamental reponer los líquidos que se pierden con el sudor y las energías empleadas en los esfuerzos. Beber agua te va a ayudar a eliminar toxinas y prevenir la funesta retención de líquidos y la hinchazón. También contribuirá a deshacerte de sustancias de deshecho con más facilidad. Y no solo eso: beber mucha agua proporciona un efecto saciante y comerás menos. Ten una botella siempre a mano para acordarte de beberla.

Propicia un buen descanso

Un buen descanso reparador te ayuda a perder peso. Es algo científicamente comprobado. En cambio, dormir menos de las horas que necesitas (generalmente entre siete y nueve, según personas) aumenta los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés y una enemiga en toda batalla contra los kilos.