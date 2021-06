3 jun 2021

Détox es desintoxicar. Y desintoxicar es eliminar toxinas y desechos de tu organismo. Y aquí es donde aparece la granada y su alto poder antioxidante. Es un alimento estelar en verano y entre los beneficios de la granada están su poder para adelgazar y frenar el envejecimiento. La vuelta de tuerca es tomarla en su versión zumo. A veces es beneficioso tomar la fruta como bebida porque el intestino delgado absorbe los nutrientes, las vitaminas y los minerales necesarios de los alimentos y los libera en el torrente sanguíneo. Y con el zumo de granada obtendrás altas cantidades de vitamina C, antioxidantes y propiedades curativas. Ideal para limpiar tu cuerpo.

En su sentido más estricto, los antioxidantes se definen como sustancias dietéticas que incluyen algunos nutrientes como el betacaroteno, las vitaminas C y E y el selenio, que pueden prevenir el daño a las células de tu cuerpo o reparar el impacto sufrido. Actúan retardando o previniendo significativamente el proceso oxidativo causado por esas sustancias llamadas radicales libres que pueden conducir a una disfunción celular y la aparición de diversos problemas de salud. Pueden ser enfermedades cardíacas o diabetes, por ejemplo. El efecto final de los antioxidantes es mejorar la función inmunológica; es decir, tu protección frente a los virus.

Los beneficios del zumo de granada: en tu dieta détox siempre

El zumo de granada aporta grandes beneficios en tu dieta détox. Contiene altas cantidades de vitamina C, algo que es excelente para tu sistema inmunológico. Está demostrado que si tomas un vaso todos los días durante tres meses encontrarás enormes satisfacciones: reducirás el colesterol en sangre, protegerás tu corazón, mejorarás la circulación de las arterias que suministran sangre al cerebro… Una granada ya contiene un 15 por ciento de la cantidad diaria recomendada de vitamina C.

El zumo como opción natural para desintoxicar

Si te has embarcado en una cruzada détox, apuesta siempre por los zumos naturales. Es mucho mejor usar zumos frescos que productos embotellados comercialmente. El objetivo de desintoxicar el cuerpo es eliminar los desechos no deseados y los esfuerzos no sirven de nada cuando ese zumo está lleno de aditivos, colorantes, azúcar añadido, sabores artificiales, colorantes o conservantes. La norma general en nutrición también se aplica para los zumos: es infinitamente más saludable lo natural que lo procesado.

Precaución con el azúcar

Antes de comenzar cualquier programa de desintoxicación, debes saber que la fruta contiene azúcar. Cuando se consume como zumo, ese azúcar se libera rápidamente al torrente sanguíneo. Si padeces diabetes u obesidad, la desintoxicación con zumo de frutas no es una opción asumible. Un nutricionista te asesorará sobre cuáles son las mejores opciones.

En resumen, y salvo por lo anteriormente comentado, lo que debes saber es que el zumo de granada es maravilloso para casi todo: te ayuda a reducir el colesterol, mejorar el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro, reducir la presión arterial, estimular el sistema inmunológico y reducir la inflamación en el cuerpo. Un zumo de cinco estrellas.