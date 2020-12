10 dic 2020

Compartir en google plus

Dinero, salud, amor… todos deseamos que en 2021 nos vaya mejor que en 2020, y las leyes del Feng Shui nos puede ayudar a conseguirlo. Si estás dispuesta a estrenar lencería roja en fin de año para atraer la buena suerte, añade a tus rituales navideños colocar el adorno justo en el lugar adecuado. La experta en Feng Shui Astrid Izquierdo, de Sincronía Integral, nos enseña cómo detectar los puntos débiles de nuestro hogar y cómo podemos fortalecerlos colocando adornos navideños para que la energía fluya por las habitaciones atrayendo todo lo bueno a nuestra vida. Para empezar el año que viene repletos de energía positiva sigue estos consejos de decoración Feng Shui.

Cómo aplicar los principios del Feng Shui a la decoración navideños

El Feng Shui es el arte de la Ubicación tras su forma de decorar y usar los espacios de un hogar se esconde un buen objetivo: mejorar el bienestar de las personas proporcionando un espacio que irradie una energía que nos ayude a mantener una vida más próspera y feliz. ¿Suena bien? Pues si sigues sus consejos tú también puedes conseguirlo fácilmente esta misma Navidad.

En primer lugar, antes de poner, hay que observar atentamente cómo nos hace sentir nuestra casa habitación por habitación. Quizá haya el momento de desechar aquello que ya no nos convence, esos objetos que, en realidad, ya ni apreciamos. Antes de decorar tu casa de la forma más navideña, recupera la esencia de tu hogar haciendo una limpieza a fondo y tirando lo que ya no usamos o no nos gusta: esos objetos pueden estar estancando el flujo de la energía positiva.

Tras una buena limpieza toca activar el canal de la buena suerte. ¿Cómo? Muy sencillo, las navidades y sus adornos parecen casi diseñados para hacer buenas migas con el Feng Shui. Tres de los cinco elementos del Feng Shui (agua, fuego, metal, madera y tierra), están muy presentes en este tipo de adornos. Incorporar el fuego, la madera y el metal a zonas estratégicas de tu casa no te va a resultar difícil gracias a ellos.

Video: ¿Puede el feng shui mejorar tu relación de pareja?

El elemento fuego nos aporta energía y expresividad es la fuerza que atrae la prosperidad. Úsalo con prudencia porque demasiado fuego provoca exaltación y alguna riña con otra. Como es el imán de la energía y la comunicación coloca pequeños adornos rojos en los sitios donde necesitas ese plus de energía: un espumillón rojo o un lazo rojo en la puerta de tu casa atraerá la energía a tu hogar y usa velas o leds en puntos claves de tu salón o sala de estar para que el ambiente sea confortable y pases las navidades con el canal de la comunicación abierto al máximo.

El elemento madera se encuentra, obviamente, en las plantas. Para que el año que viene llegue cargado de nuevos proyectos tienes que asegurarte que tu casa contenga elemento madera en todas sus habitaciones decorando con muérdago, poinsettias, guirnaldas y coronas verdes. Y por supuesto, el árbol de Navidad, el gran activador de la esperanza.

Video: Feng Shui para el hogar

El elemento metal también es fácil de conseguir gracias a los adornos navideños: está perfectamente representado en las bolas navideñas de colores metálicos (doradas, plateadas, cobrizas…). Su color, reflejos y forma esférica perfecta nos conectan con los logros que queremos conseguir en 2021. Que no falten en tu decoración.

Por último, si lo que deseas para el año que viene es estabilidad, refuerza el elemento tierra en tu decoración navideña con un belén de arcilla o cerámica o colocando caminos de mesa festivos en tonos amarillos, ocres o dorados en la mesa de tu comedor. Pero si lo que deseas es todo lo contrario, y que todo fluya más rápido porque te sientes estancada, refuerza en elemento agua colocando adornos navideños con grises y azules y pequeños elementos decorativos hechos con espejos.