26 ene 2021

Puede que no seas fan del minimalismo o que tu casa sea muy pequeña y tu armario diminuto, pero la realidad es que en ocasiones las recetas de las gurús del orden como Marie Kondo no nos sirven para conseguir ganar algo de espacio en el armario. Entre otras cosas porque sus consejos suelen consistir en que tires o dones el 75% de las cosas que guardas en él. ¿Pero qué sucede cuando ya te has desecho de todo lo que no te sirve, no te gusta o está roto y ni aún así consigues liberar espacio del armario? Pues que ha llegado el momento de no desesperar y aplicar el plan B, como estos trucos infalibles para organizar el armario y conseguir sitio en él sin deshacerte de tus cosas.





VER 8 FOTOS 8 ideas para organizar tu armario vistas en Pinterest

Truco 1 para ganar espacio en el armario: ¿has mirado debajo de la cama?

Organizar el espacio fuera de tu armario te puede ayudar a colocar parte de las cosas que querías meter dentro de él en otro lugar. La ropa de temporadas anteriores, los vestidos que solo te pones en las bodas, los zapatos de las grandes ocasiones, la ropa que solo usas cuando vas a una casa rural… todas esas prendas pueden ser correctamente almacenadas en otro lugar. Aprovecha el espacio debajo de la cama o aprovecha tu maleta vacía que solo usas en vacaciones para guardar dentro algunas de esas prendas (a ser posible las más voluminosas y que menos uses).

Video: Marie Kondo: método para organizar tu cocina

Truco 2 para ganar espacio: duplica el espacio teniendo en cuenta la forma de tu armario

Si tu armario es alto y estrecho y permite poner varias barras de colgar perchas a diferentes alturas te toca colgarlo todo excepto tus jerseys de lana y chaquetas con tejidos que se puedan deformar. Cuelga de cada percha una cadena metálica y en cada eslabón coloca una nueva percha. Agrupa en estas perchas cuádruples la ropa que forme un conjunto completo (así ahorrarás tiempo por las mañanas) o de la misma categoría y color de ropa (así te será fácil pensar en combinaciones). Poner anillas de cortina en la barra de una percha para colgar y organizar pañuelos y fulares también te ayudará a tenerlo todo a la vista y bajo control.

Si las puertas de tu armario se abren de par en par, enhorabuena, porque puedes colocar en una de ellas un espejo de cuerpo entero y aprovechar la otra para colocar en ella distintos ganchos para colgar la ropa completa del día siguiente, tus complementos, tus pañuelos e incluso tu bisutería colgada en bolsitas de tela. Y para aprovecharla al 100% atornilla en la mitad inferior una barra (que puede ser incluso un toallero) para colgar colocar en ella, atrapados entre la puerta y el espacio que deja la barra, tus zapatos más planos.

Si tu armario tiene una balda superior que usas de maletero y queda hueco entre esa enorme tabla y la barra para colgar que va debajo, hazte con bandejas que se enganchen a la balda para aprovechar ese hueco. Es el lugar ideal para guardar y almacenar pequeñas cosas, desde bikinis y bañadores a pañuelos y bufandas. Para que no se mezclen ni desorganicen, colócalos en sus cestas dentro de los rollitos de cartón que te quedan cuando se acaba el rollo de papel higiénico, no es muy chic, pero funciona.

Video: 10 chollos deco de Primark Home para darle un toque encantador a tu hogar

Truco 3 para ganar espacio en el armario: aprovecha las esquinas de tu armario del suelo al techo

A veces nuestro armario es tan simple y triste como una barra de colgar una balda debajo y un hueco. Si en ese hueco colocas cajones es fácil que se te llenen solo con tener dos pijamas y la ropa interior necesario para sobrevivir sin poner lavadoras como una loca.

Nuestro consejo es que te dejes guiar por la sabiduría de amazon y aproveches las esquinas de tu armario, esas en las que suelen acabar descansando colgadas de sus perchas las prendas que menos usas. Para ello puedes acoplar del suelo al techo del armario (si es empotrado, porque si no no aguantará el peso de la ropa) una serie de baldas de alambre esquineras que puedes usar para colocar los jerseys y chaquetas de punto y tus camisetas. Puede que tus camisas acaben un poco más apretadas, pero podrás tener a la vista toda la ropa y habrás multiplicado el espacio de tu armario.