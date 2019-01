16 ene 2019

Comienzo de año y llegan los nuevos objetivos. Retomar el gimnasio, las comidas saludables... ¡Sí! Por fin es el momento de ponerse manos a la obra para perder peso, y sobre todo, si te has propuesto de las zonas más problemáticas o difíciles en las que es más complicado quemar grasa, como es el caso de los muslos o la tripa.

Perder grasa en esta zona del cuerpo se hace el doble de difícil (al igual que ocurre con la acumulada en el abdomen). Cuando perdemos peso, el cuerpo lo hace de forma general y no se centra en si hay más grasa acumulada en un sitio o en otro. Al no ver los resultados, nos desanimamos y tiramos la toalla, pero no todo está perdido en esta lucha más bien, te vamos a ayudar a ser la ganadora y vecer por fin a tu grasa acumulada.

Como base, sabes de sobra que tienes que combinar una dieta equilibrada que incluya alimentos que nos ayuden a llevar una alimentación libre de grasas malas, con una serie de ejercicios específicos. Esta es la mejor solución si quieres reducir muslos y poder lucir unas piernas de infarto este verano. Aquí te mostramos algunos trucos que te pueden ayudar a perder esos centímetros de una vez por todas.

Reduce la ingesta de calorías

Una dieta hipocalórica (baja en calorías) te ayudará a reducir grasas. Procura evitar los alimentos que contengan demasiadas calorías y azúcares. Sustitúyelos por otros antioxidantes y quemagrasas como el té verde, la soja, el limón, el ajo, el jengibre, la cola de caballo, el té rojo, el vinagre de manzana o el pomelo.

Toma más fibra y proteínas

También deberías tomar frutas, verduras y proteínas. Las dos primeras tienen un efecto saciante y las proteínas, además, ayudan a aumentar la masa muscular incrementando el gasto de energía (es decir, la quema de grasas).

No es que sea nada nuevo, pero puede que aún no lo estuvieras haciendo y, por eso, no vieras los resultados.

Empieza el día con una taza de café

Aunque el café sea un alimento un tanto demonizado, lo cierto es que, consumido con moderación, aporta al organismo algunos beneficios muy interesantes. Esta bebida tiene un efecto diurético muy suave y ayuda a acelerar el metabolismo, lo que aumenta la capacidad del organismo para quemar grasas. Empieza el día con una taza de café y pronto notarás los resultados.

Bebe mucha agua

Que no se te olvide. Lleva siempre encima una botella de agua, descárgate alguna aplicación que te lo recuerde, lo que sea, el caso es que la bebas. Tomar mucha agua (de 2 a 3 litros por día) te ayudará a combatir la retención de líquidos y a reducir la hinchazón.

Además, el agua tiene un efecto saciante que te ayuda a controlar el apetito, por lo es mejor que la tomes antes de las comidas.

Reduce el consumo de sal

Tomar sal en exceso no es bueno para la salud en general, pero, cuando hablamos de perder grasa, es aún peor. La sal hace que tu cuerpo retenga líquidos y provoca hinchazón.

Según las recomendaciones de la American Heart Association, la cantidad de sal consumida a diario no debería superar en ningún caso los 2.300 gramos.

Evita alimentos procesados como las salsas, verduras envasadas, sopas o cremas, que en muchos casos contienen una gran cantidad de sal nada recomendable.

Aumenta la ingesta de electrolitos

Puede que el término “electrolito” te suene a chino, pero a que si te hablo de sodio, potasio, calcio, magnesio o fósforo, ya te resultan más familiares.

Los electrolitos no sólo están presentes en las bebidas isotónicas que usan los deportistas para recuperarse después del ejercicio sino que también forman parte de algunos alimentos muy saludables como las verduras de hoja verde, el yogur o el plátano.

Cuantos más electrolitos tenga tu cuerpo menos líquidos retendrá, así que, si quieres perder grasa en los muslos es recomendable que comiences a introducirlos en tu dieta.

Haz ejercicio

Puede que esta parte sea la que menos te guste, pero, para ver los resultados, tendrás que sudar y comenzar a hacer ejercicio.

Los ejercicios cardiovasculares son los más efectivos para adelgazar los muslos rápidamente (y todo el cuerpo, en general). Caminar, correr, hacer spinning o montar en bicicleta, es decir, cualquier deporte que aumente el ritmo cardiaco será una buena opción para gastar calorías y quemar grasas en general.

Combínalo con otros ejercicios específicos para tonificar los muslos como las sentadillas, las tijeras o las zancadas y verás como tu sueño de acabar con esa grasa acumulada tan desagradable se va haciendo realidad.

Usa productos específicos para combatir la grasa localizada

No hacen nada por sí solos, pero, si los combinas con una alimentación adecuada y ejercicio regular serán tus mejores aliados para eliminar la grasa acumulada y reducir la celulitis. Este tipo de productos o suplementos alimenticios contienen ingredientes como la cafeína, la L-Carnitina o las algas marinas que ayudan a deshacer los cúmulos de grasa para que el organismo los pueda eliminar más fácilmente.

Tratamientos estéticos como complemento

Hoy en día, los centros estéticos ofrecen diversos tratamientos específicos para reducir la grasa localizada y la celulitis en algunas de las zonas más problemáticas del cuerpo como los muslos, el abdomen o los glúteos.

La electroestimulación, la criolipolisis (eliminar la grasa con frío), el drenaje linfático, la mesoterapia (microinyecciones con principios activos) o la presoterapia son algunos de los más eficaces.

Eso sí, al igual que las cremas, no son milagrosos. Si quieres notar los resultados, tendrás que poner de tu parte y combinarlos con una alimentación adecuada y ejercicio regular.

