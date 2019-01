24 ene 2019

Es un secreto a voces que Jennifer López, a sus 49 años, luce una figura envidiable. Pero lo que hasta el momento no sabíamos era cómo conseguirla. Y digo hasta el momento porque Haylie Pomroy, la nutricionista de la cantante, ha desvelado sus trucos para acelerar el metabolismo para que todas y cada una de nosotras podamos ponerlos en práctica. ¡Toma nota!

Come antes de hacer deporte

Olvídate de hacer ejercicio en ayunas. Aunque algunas personas afirmen que es mejor comer después del entreno, lo cierto es que es algo bastante contraproducente. Tal y como Haylie explicó en una entrevista concedida a Well + Good, “si no comes antes de ejercitarte, consumirás el músculo en lugar de la grasa”.

JLo, en una publicación de su Instagram. pinit

No ayunes

Continuando con el tema del ayuno, la nutricionista de Jennifer López recomienda no estar más de tres horas sin comer porque el metabolismo se ralentiza y quema menos grasa. Por ello, procura hacer siempre cinco comidas al día: tres comidas principales (desayuno, comida y cena) y dos entre horas en las que puedes tomar fruta o snacks saludables.

Lleva una dieta variada (y saludable)

No comas siempre lo mismo. Llevar una dieta variada no sólo te aportará todos los nutrientes que tu organismo necesita. También acumularás menos grasa y conseguirás acelerar el metabolismo.

Come más cantidad

Es un error muy común pensar que estar a dieta significa comer menos. Consumir una mayor cantidad de alimentos adecuados, te ayudará a acelerar el metabolismo y, por lo tanto, a quemar las grasas y a bajar de peso.

JLo, en una publicación de su Instagram. pinit

Come lo que más te guste

Cuando comemos lo que nos gusta, el cuerpo segrega endorfinas (también conocidas como las hormonas de la felicidad) que reducen el estrés, acelerando así el metabolismo. Eso sí, comer lo que te gusta no quiere decir que te atiborres a dulces o a otros alimentos poco saludables. Procura escoger alimentos bajos en grasas y azúcares.