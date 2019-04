12 abr 2019

El HIIT están más de moda que nunca pero HIIPA viene pisando fuerte, no solo como forma de ejercicio para personas sedentarias sino también como complemento para aquellas que sí entrenan en el gimnasio o realizan ejercicio de forma regular.Te contamos en qué consiste.

Si eres una persona sedentaria el HIIPA es un entrenamiento que vas a poder incorporar fácilmente en tu vida aprovechando sus beneficios saludables sin mucho esfuerzo. En cambio, si eres una persona que hace ejercicio de forma habitual HIIPA no te dará los mismos resultados pero indudablemente va a merecer la pena.

El entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT) cuenta con grandes beneficios que se obtienen en poco tiempo. Mejora la capacidad de concentración, la memoria, la resistencia, el rendimiento, favorece la pérdida de peso e incluso consigue frenar el envejecimiento celular prematuro. Con estos antecedentes ¿cómo puede hacer peligrar su hegemonía un entrenamiento tan sencillo como HIIPA?

¿Qué es HIIPA?

Ni más ni menos que realizar actividades cotidianas como ir caminando al metro, subir las escaleras de casa, llevar bolsas de la compra o salir a pasear al perro o de shopping, añadiéndoles intensidad, es decir, llevar el HIIT a la vida diaria, a más personas y haciéndolo más fácil.

Según un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine, este entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT) llevado a la vida cotidiana puede ayudar a mejorar la forma física y la salud de aquellas personas poco aficionadas al deporte y el gimnasio.

Los autores del estudio hablan de que HIIPA es un entrenamiento eficaz y muy atractivo para las personas que no suelen practicar ejercicio físico que además no les va a restar nada de tiempo porque se realiza de forma simultánea a otras tareas. Como pasar el aspirador y demás tareas domésticas, subir escaleras o pasear, pudiendo llegar a ser un punto de inflexión en aquellas personas que no hacen ejercicio físico con regularidad, ya sea por falta de tiempo, forma física, materiales deportivos o dinero.

HIIPA como alternativa a los entrenamientos tradicionales

Emmanuel Stamakis, académico de la Universidad de Sidney (Australia) y uno de los autores que firman el estudio, define HIIPA como “la actividad casual que hace resoplar”. La idea es llevar esas tareas cotidianas diarias a modo alta intensidad haciendo que casi dejen sin aliento y aceleren el ritmo cardiaco.

Según Stamakis “Existen investigaciones que nos dicen que cualquier tipo de HIIT, independientemente de la duración y número de repeticiones, es una de las formas más efectivas de mejorar rápidamente el estado físico y la salud cardiovascular, HIIPA trabaja en la misma línea”.

Los expertos opinan que con un mínimo de 10 minutos de HIIPA ya se notarían sus efectos, aunque lo ideal es combinarlo con algo más de ejercicio u otros entrenamientos específicos. Aun así, si solo cuentas con esos 10 minutos al día ya vas a advertir cambios y estamos seguras que te van a motivar para aumentar el tiempo de ejercicio.

Una práctica que no requiere de tiempo extra, ni un desembolso y que además está probado que funciona. ¿Será esta forma de entrenamiento integrado en las actividades cotidianas el nuevo HIIT?