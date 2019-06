28 jun 2019

Los abdominales de Jennifer López son la envidia de todo aquel que sueñe con lucir 'crop tops' cual estatua esculpida en mármol. Sus entrenamientos se han convertido en uno de los secretos 'fitness' mejor guardados y es que, conseguir su cuerpo escultural no es tarea fácil. Las veces que la 'celebrity' nos ha deleitado con sus tips para conseguir su figura, hemos apuntado de principio a fin los pasos a seguir en su rutina. Y es que, al grito de "¡Pero que cuerpo tienes, hija!" en la redacción pensamos que si alabamos muchos su definido abdomen, en algún momento conseguiremos sus cuadritos de acero, (aunque somos conscientes de que es una tarea difícl).

Lo que no nos esperábamos, es que la estrella de 'Bronx' pudiera afrontar un entrenamiento de un jugador de fútbol americano. Sí, como lo lees, la cantante ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que demuestra cómo (junto a su pareja, del cual no se separa... porque, ¿pareja que entrena unida, permanece unida?) no es solo capaz de aguantar un entrenamiento de alto rendimiento, sino que además pasa la prueba con creces.

La pareja, que comparte siempre que puede sus sesiones de entranamiento conjuntas (y es que el futuro marido de la diva, Álex Rodríguez es ex jugador de béisbol) disfrutó de las instalaciones deportivas de los CowBoys de Dallas, con el asesoramiento de los entrenadores de el equipo, demostrando que sin duda, no hay nada que se les resista.

Abdominales, pesas, corrección de la postura... mientras ves cómo la pareja entrena incluso parece fácil copiar su rutina. Aunque, desgraciadamente si eres de las que lucha con la cinta en el gimnasio y no ha elevado una pesa en la vida, no creemos que lo más indicado sea reproducir los ejercicios del vídeo.

A la espera de que se den el "sí, quiero" algo que parece que se está retrasando, solo nos queda mirar con envidia cómo hay parejas que tienen tanta compenetración que incluso, entrenan juntas.