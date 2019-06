4 jun 2019

Lo primero es lo primero. ¡JLo pero qué cuerpo tienes, hija! Estamos totalmente obsesionadas con el abdomen de acero de la cantante de 49 años. Es que es plano, tonificado, moreno, con curvas... en pocas palabras soñado. Y su último estilismo no solo nos ha parecido maravilloso sino que nos ha dado la ilusión de que en algún momento, y nunca es demasiado tarde, podremos tener el abdomen de la actriz.

Jennifer Lopez recogió la noche del 3 de junio el premio Icono de Moda, uno de los más importantes que otorga el Consejo de Diseñadores de Moda de EE UU (CFDA). Y lo hizo con una maravilloso vestido de dos piezas de Ralph Lauren con el que presumió, otra vez, de sus esculpidos abdominales.

Sabemos que podría parecer imposible, pero no. Y no creas que esto va de pasar todo el día todos los días haciendo abdominales, en realidad lo que más importa y pesa es la alimentación. Y es que hasta no conseguir llegar a un porcentaje bajo de grasa, esos cuadraditos no van a salir. Lo que necesitas es que la piel se pegue al músculo y para ello no puede haber grasa. Así que vamos a prestar mucha atención a nuestra alimentación.

Reproducir Video: Pincha aquí para ver la rutina de abdominales de Amaya Valdemoro.

Vamos con los tips

Dile adiós al azúcar y todos sus variantes. Intenta disminuir la ingesta de azúcar y edulcorantes lo más que puedas. Quédate con el azúcar natural que está contenido en las verduras y frutas.

La sal también es tu enemigo. Este mineral hace que retengamos agua. Así que menos sal en tu dieta.

Bebe agua. Cada cuerpo es diferente así que no te vamos a decir si debes consumir 2 litros o más. Eso dependerá de tu ejercicio físico, peso y edad. Pero lo que si te vamos a decir es que debes mantenerte hidratada.

Nada de grasas trans. Ni bolsas de patatas, golosinas, frituras... Tampoco harinas procesadas, ni alcohol.

Más proteína, aumenta tu consumo de proteína.

Una dieta balanceada: debes de comer vegetales, carbohidratos y proteína, quitarte uno de estos no será beneficioso a largo plazo.

Ahora ya llegado la hora de los ejercicios.

Obviamente con una vida sedentaria los cuadraditos no van a salir, así que ponte a mover ese cuerpo. Es importante quemar grasas y tener un core fuerte y sano. Intenta hacer cardio 2 o 3 veces a la semana. Y más de 30 minutos.

Las pesas son tu aliado. Has ejercicios de abdominales, pero el truco es poca cantidad y mucho peso. Coge un disco o mancuerna y realiza 10 sets de 10 repeticiones con el mayor peso que aguantes. Hazlo durante 10 minutos.

Las planchas son lo mejor. Cualquier versión de plancha. Intenta lograr aguantar 3 minutos en placha, verás como te empieza a quemar el abdomen.

Y por último ten paciencia. No van a salir en un mes, quizá tampoco en tres, pero si eres constante y mantienes tu objetivo claro van a salir. Es un proceso largo, pero se puede. ¡Ánimo!