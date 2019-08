22 ago 2019

Cristina Pedroche es una de nuestras celebrities preferidas, de eso no hay duda. Presenta, da las campanadas (y alguna que otra lección), cocina (no sin alguna corrección de Dabid Múñoz) y nos enseña sus entrenamientos en su cuenta de Instagram.

La presentadora se ha convertido en una adicta al yoga y lo muestra día a día en sus redes sociales. De la mano de @soy_yogui, nos enseña sus entrenamientos y cómo esta disciplina le ha cambiado la vida. Ha ganado en flexibilidad, en salud y luce un cuerpo tonificado y fuerte. No hay duda de que sus beneficios son incontables (el yoga, incluso, hace que tengas un sexo mejor) por eso, te contamos qué hace exactamente Cristina para mantenerse en forma.

El secreto está en la constancia de los entrenamientos de la presentadora. Ahora en vacaciones, ha hecho un parón (como todas), sin embargo, realiza yoga varias veces a la semana con su profesora -y ahora, amiga-, y lo mejor de todo, es que nos enseña el resultado de sus progresos y sus rutinas con sus divertidas fotos.

Pero no solo eso: Cristina también se ha apuntado al running-yoga para complementar esta disciplina, y reconoce que desde que hace yoga, sus tiempos a la hora de correr han mejorado mucho. Se siente más libre y menos 'pesada' y como ella misma ha apuntado en alguna ocasión, lo más importante es intentarlo e ir progresando paulatinamente.

"Adoro lo cambios que siento en mi cuerpo con la mezcla entre correr y yoga. Llevo corriendo casi 6 años y nunca me había sentido tan ágil como ahora. Antes sentía mi cuerpo más pesado, más “acortado”. Desde hace dos años que fue cuando empecé con el yoga siento que puedo correr más y mejor. Antes también hacía tiradas largas (12-18k) pero luego me sentía mal y me lesionaba a menudo. Ahora es como que he activado otros músculos que me permiten estar más fuerte y sufrir menos cuando corro. Y encima sigo ganando flexibilidad. Cada uno tiene que encontrar su balance perfecto pero para mi está claro que es este."

Tendremos que tomar nota de la presentadora. Sobre todo ahora que llega "la vuelta al cole" y volver a la rutina 'fitness' es imprescindible.