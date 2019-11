28 nov 2019

Crys Díaz es la entrenadora favorita de las famosas, de eso no hay duda. Blanca Suárez o Lovely Pepa han caído rendidas a sus entrenamientos y no dudan en compartirlo en sus redes sociales. Es más, la ex nadadora de la Selección Española ha sido, esta vez, la en cargada de compartir el entrenamiento de una de sus clientas, Carla Pereyra, la modelo y pareja del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

En el vídeo podemos ver cómo la modelo realiza ejercicios sin descanso y con una maestría envidiable. ¿Cuáles lleva a cabo para un entrenamiento 'full body'? Sentadillas, abdominales, planchas, levantamiento de peso... Carla lleva a cabo todos los ejercicios con una facilidad increíble, aunque para alguna (sobre todo si eres principiante) puede costar algo más llevar a cabo una rutina de ejercicios así.

Tal y como ha dicho la modelo en alguna ocasión a través de sus stories, el punto clave de un entrenamiento así de exigente es la motivación.