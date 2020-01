17 ene 2020

La mayor parte de los mortales llegamos a enero con unos kilitos de más y creemos que el ejercicio cardiovascular será la vía más rápida para volver a nuestro peso ideal. Lamentablemente amigas, tenemos malas noticias: no es la mejor manera. Así que escucha nuestros sabios consejos y no te obsesiones con el cardio, no es necesario.

En todas parte del mundo el primer mes del año muchas personas se sienten motivadas y van y se inscriben en el gimnasio, o vuelven a la rutina y tienden a exagerar con más de 45 minutos al día, y después ¿por qué no? hacen una clase de spinning o zumba. Y es que según ellos, hacer cardio en esas cantidades es mejor para la pérdida de grasa. Y amigas esto es falso.

No te obsesiones con el cardio. Según la gúru del ejercicio Sasha Fitness cuando haces ejercicios cardiovasculares por demasiado tiempo, tu cuerpo entra en un estado catabólico, es decir, empieza a consumirse la masa muscular como fuente de energía. Después de más de 40 minutos haciendo la misma actividad cardiovascular el cuerpo deja de quemar grasa y hace que el metabolismo se torne más lento, lo cual da paso a la flacidez, exactamente lo opuesto a eso que queremos lograr.

Si tienes obsesión con el cardio este mes para bajar los kilos ganados en diciembre, recuerda que:

- Mientras más masa muscular tengas más calorías quemas.

+ Los músculos son un depósito para reservar carbohidratos, si no tienes suficiente músculo, ¿a cuál depósito crees que irán? Al tejido adiposo.

- Necesitas llevar un balance entre nutrición, fuerza y cardio.

Dejar de pensar en peso y comienza a pensar en composición corporal, en aumentar masa muscular, perder grasa, redistribuir ese peso de una manera más orgánica y saludable.