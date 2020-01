20 ene 2020

Adelgazar es difícil hasta en las mejores circunstancias, pero puede ser aún más complicado cuando vives inmersa en un mundo donde los consejos son "haz esto" y "haz lo otro", "no comas esto", "evita lo otro"... Ya sea porque estés buscando en Internet o hablando con amigas, con tanta información al alcance de nuestras manos a veces es difícil separar los hechos de la ficción, especialmente cuando hablamos de perder de peso, básicamente porque todo depende de las necesidades y objetivos de cada persona.

Entonces, para facilitar un poco hoy te traemos la opinión de expertos en nutrición que desmitifican muchos de los bulos que rondan las redes sociales.

Estos son los 10 mitos que deberías de dejar de creer.

Mito # 1: No comas grasas

Es verdad que la grasa, como macronutriente, tiene más calorías por gramo que los carbohidratos y las proteínas, pero la grasa nos ayuda a mantenernos llenos por más tiempo. "Cuando consumes grasa en el contexto de una comida o merienda balanceada que sea apropiada para tus necesidades calóricas, en realidad puede promover la pérdida y el mantenimiento del peso", asegura a la versión británica de Woman Healt Jessica Cording, autora de The Little Book of Game-Changers

Esto incluye grasas saludables, no saturadas como: el aguacate, el aceite de oliva y las nueces.

Por supuesto, que si comes demasiadas grasas aumentarás de peso. Pero comerla en la medida justa y saludable es beneficioso para tu salud. Las grasas construyen células, mantienen el calor y proporcionan energía al cuerpo.

Mito # 2: todas las calorías son iguales

Saber cuántas calorías estás comiendo es importante cuando quieres bajar de perder peso, pero también es elemental que sepas qué tipo de calorías estás consumiendo.

Los macronutrientes como las proteínas, las grasas y los carbohidratos tienen diferentes funciones en el cuerpo. "Necesitamos una combinación de ellos para que el cuerpo funcione de manera óptima. Doscientas calorías de pan blanco te harán sentir muy diferente que si tuvieras 200 calorías de tostadas de pan integral con mantequilla de almendras", explica Jessica Cording.

Mito # 3: los carbohidratos son malos

Al igual que las grasas, los carbohidratos son una parte importante de una dieta saludable. "Con moderación los carbs son una principal fuente de energía y regulan el tracto digestivo", dice el Dr. Newberry a la publicación británica.

Es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de carbohidratos: simples y complejos. Los carbohidratos simples incluyen: procesados y pueden elevar el nivel de azúcar en la sangre y provocar un aumento de peso si se ingieren en exceso.

Los carbohidratos complejos, por otro lado, se encuentran en alimentos ricos en nutrientes como panes integrales, alubias y legumbres, avena y ciertas verduras, y además pueden ayudarte a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Mito # 4: Comer de noche engorda

Cording dice que este mito aparece con sus clientes "todo el tiempo". "A menudo intentan tener su última comida temprano en la noche, pero terminan comiendo bocadillos".

Mucho de esto también depende de lo que estás comiendo. "Los patrones de alimentación a altas horas de la noche se han relacionado con el consumo excesivo de calorías y las malas elecciones de alimentos". Pero, si está comiendo alimentos saludables y bien balanceados por la noche, no debería estar bien.

Mito # 5: el ejercicio puede compensar una mala alimentación.

El ejercicio es una parte importante de la pérdida de peso, pero no compensa una mala alimentación: bajos en nutrición, como refrigerios procesados, carnes fritas y bebidas azucaradas.

Mito # 6: Los suplementos pueden ayudarte a perder peso

La creencia de que ciertos suplementos pueden ayudarte a perder peso, no tiene respaldo científico.

También es importante tener en cuenta que los suplementos para bajar de peso son diferentes a los medicamentos recetados para bajar de peso que un médico puede recomendar o no para pacientes obesos que ya han comenzado a hacer cambios en el estilo de vida.

Mito # 7: desayunar es necesario para bajar de peso.

Desayunar no conduce automáticamente al éxito en la pérdida de peso. Comer por la mañana podría ayudarte a controlar tu apetito para evitar comer en exceso más tarde, pero no es milagroso si comes mucho.

Mito # 8: Comer sin gluten te ayudará a perder peso

El gluten es un tipo de proteína que se encuentra en ciertos granos, como el trigo, apenas y el centeno. Excepto por un pequeño número de personas que tienen una enfermedad celíaca, "el gluten en sí mismo no es peligroso y se encuentra en muchos alimentos saludables que también contienen altos niveles de fibra, vitaminas y minerales", dice el Dr. Newberry.

"Muchos productos procesados sin gluten en realidad contienen niveles más altos de grasas y azúcares que sus equivalentes que contienen gluten.

Mito # 9: Hacer mucho cardio es la única forma de quemar grasa.

Correr o hacer bicicleta durante horas no es sinónimo de eliminar grasas. Investigadores han demostrado que hacer entrenamiento de fuerza es muy importante a la hora de adelgazar.

Además, los beneficios del entrenamiento de fuerza van más allá de la pérdida de peso: levantar pesas al menos dos veces por semana puede proteger tus huesos, mejorar tu postura y reducir el dolor de espalda.

Mito # 10: La comida que sabe bien es mala

Olvídate de alimentos buenos o malos, la comida siempre y cuando sea sana y nutra está bien. Comer desabrido no es sinónimo de comer sano.