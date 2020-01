29 ene 2020

Ariadne Artiles tiene las claves para un cuerpo 10, de eso no hay duda. La silueta de la modelo es la prueba de ello, a golpe de una buena alimentación (tenemos su menú al completo), deporte y una vida saludable, consigue una figura envidiable. El pilates y el yoga es su secreto, pero ha creado dos retos en Instagram para que sus seguidoras lleven una rutina de ejercicios diaria.





El primero lo subió a sus redes sociales a principios de mes, cuando los retos del año comenzaban. Recibía el nombre de #unminutodesillateponeelculoarriba y consistía en mantenerse un minuto haciendo una sentadilla con los brazos estirados. ¿El objetivo? Fortalecer glúteos y piernas.

En el copy lo explicaba, "Año nuevo vida nueva! Empezamos el año con nuevo reto #Unminutodesillateponeelculoarriba. ¡Vamos a darle duro! #laconstanciaeslaclave. Un minuto de sentadilla al día es un buen comienzo para fortalecer glúteos y piernas y podemos hacerlo en cualquier lugar. Etiquétame en tus stories y utiliza el hashtag #unminutodesillateponeelculoarriba para poder compartirlo en mi perfil y así nos motivaremos juntos! #compartiresvivir".

El reto ya se ha acabado, pero la modelo ha propuesto otro para continuar con el deporte. Se llama #unminutodeplanchatequitalapanza y sugiere combinar ambos para ejercitarnos, al menos, dos minutos al día.

"Hoy hemos terminado nuestro reto #unminutodesillateponeelculoarriba durante 21 días. ¿Cómo ha ido? Una vez puestos porque no seguir y combinamos #unminiyosdesillateponeelculoarriba y #unminitosdeplanchatequitalapanza. ¿Qué son dos minutos de nuestro día? ¿Quién se apunta a este nuevo reto y lo llevamos a nuestra rutina ? Yo no dejare de hacerlo y espero que podamos hacerlo juntos mientras se me ocurre algún otro reto que compartir con ustedes! Vamos a darle duro al 2020 y echémosle ganas a esta nueva década #laconstanciaeslaclave".

Nosotras ya nos hemos apuntado al reto. Y es que, dos minutos no son nada para activar nuestros músculos. ¿Qué opinas?