11 abr 2020

A estas alturas de la cuarentena seguro que ya has practicado body combact, yoga en casa, pilates, zumba... y quizás también te hayas animado a hacer ejercicios funcionales y de pesa en casa con distintos entrenamientos de las gurús de instagram. Seguramente, estés acostumbrado a ir al gimnasio y en casa no cuentas con mancuernas o kettelbels (o pesa rusa) pero eso no es un problema si lo que quieres es hacer una rutina de fuerza y funcional.

Hemos visto a muchas de ellas hacer retos de ejercicios utilizando hasta el tan preciado en estos días papel higiénico. Pero lo que te queremos proponer son otros objetos de lo más comunes en cualquier casa que te ayudarán a hacer una serie de ejercicios perfectos para realizar mientras dure la cuarentena y así mantenerte activo.

1. Botellas de agua

Seguro que en casa cuentas con botellas de agua, garrafas, briks de leche... Todos ellos pueden servirte como pesas. Si las botellas están vacías puedes llenarlas con arena, legumbres, arroz... para que sean más pesados. Si entrenas con garrafa puedes ir llenandola de agua según el peso que quieras ir levantando. Con estos objetos puedes hacer press de hombro de pie, elevaciones laterales de hombros... Y también tienes estas otras posibilidades de ejercicios que muestra Kyla Itsiness en este vídeo

2. Una silla

Con una simple silla puedes hacer ejercicios de pierna, glúteos y abdomen. Hay muchos que puedes realizar con tan solo una silla aquí tienes algunos ejemplos: poniéndote de rodillas sobre el asiento puedes hacer elevaciones laterales de piernas, fondos de tríceps apoyando las manos en el asiento de espaldas a este y flexionando los codos hacia atrás, mountain climber, apoyando las manos en el asiento y alternando las piernas hacia adelante con movimientos rápidos... y también estos que te mostramos en este video.

3. Palo de escoba

Podrás usar el palo a modo de pica de madera, la típica que encuentras en los gimnasios. Los ejercicios que puedes realizar con este objeto son: giros de cintura colocando la barra de forma horizontal tras tu espalda, tumbado boca arriba y con la pica sujeta con las dos manos levanta los brazos lo más arriba de la cabeza posible y vuelve hasta las caderas...

4. Toallas, papel de cocina o trapos de para limpiar

Nos servirán para ponerlos en la punta de los pies y que nos ayuden a resbalar mejor la suela de las deportivas y así realizar los ejercicios de una forma más ligera y cómoda. Puedes hacer extensión de piernas, el escalador, zancadas...

5. Una mesa

Y por último, una mesa que sea consistente y aguante tu peso. Con ella podrás comenzar a realizar flexiones, y será perfecta si eres principiante. Es el paso previo a realizar una flexión de suelo completa y correcta, ya que a veces todavía no tenemos la suficiente fuerza en brazos y core para completarlas en suelo. No te desanimes lo mejor siempre es practicar.