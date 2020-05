20 may 2020

Las clases virtuales se han convertido en el pan de cada día de muchos (aka. nosotras, siempre, las primeras en todos los directos), para los que desgraciadamente no puedan disfrutar de los gimnasios y sus servicios hasta nuevo aviso -¿cuándo será eso exactamente?-. Las clases online se han convertido en la única forma de ejercitarnos y mantenernos en forma. Xuan Lan es nuestra gurú del yoga, Vikika Costa y Patry Jordan nos hacen sudar y quemar calorías pero nosotras, que somos muy de experiencias nuevas y motivantes, no tenemos suficiente. Y, ¡bingo! Ante esta nueva necesidad hemos descubierto que hay algunas bailarinas profesionales dando clases de ballet a través de Instagram para recaudar fondos destinados al Covid-19. Ante esta premisa (y las ganas de reconciliarnos con los 'pa de buré' de nuestra infancia) hemos decidio problarlas. Y las conclusiones son sorprendentes.





La mayoría de las bailarinas pertencen a Nueva York (aunque California también se cuela en el listado) , un sueño hecho realidad si siempre has querido ver una actuación en directo en el Lincoln Center. Aunque ese sueño, de momento, haya que ponerlo en 'stand by', estas bailarinas desde sus casas, además de sacarte algún que otro 'wow', te ayudarán a entretenerte y a ponerte en forma, mientras te preparas para, algún día, poder verlas en directo. Si te apuntas a alguna de las clases que ofrecen, te damos tres consejos: a) el ballet es muy difícil. Sí, ve preparada: ropa cómoda, elástica y botella de agua. Porque vas a sudar. b) no subestimes las agujetas, porque al día siguiente, llegarán y c) es el momento de reencontrarte con con tu mini yo de los ocho años, que con muchos dientes en poder del Ratoncito Pérez, se ponía todas las semanas el mallot y con ilusión (pero sin mucha maña) iba a clases de ballet.

Ahora, con la nostalgia por las nubes, te presentamos a nuestras bailarinas favoritas para que des clases desde la cocina. Sí, has leído bien. La imagen no puede ser más mágica. Solo podemos decir, ¡Bravo!

Isabella Boylston: Bailarina principal del American Ballet Theatre en NYC

Patricia Zhou: Bailarina del Staatsballett-Berlin/Royal Ballet (y la reina de las clases por zoom)

Skylar Brandt: Bailarina del American Ballet Theatre

Tiler Peck: Bailarina principal del Ballet de NY