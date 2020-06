1 jun 2020

No hay duda de que durante esta desescalada ha habido dos tipos de personas: aquellas que se han entregado al buen vivir, es decir, las tardes en el sofá con dulces en mano permitiéndose un paréntesis en la dieta y todo lo demás durante estas semanas convulsas y otro porcentaje de población, que ha tomado este tiempo como una oportunidad para ponerse en forma y dejar atrás un estilo de vida sedentario. Nosotras no sabemos en qué grupo nos encontramos, probablamente justo en el medio, pero sin duda Blanca Suárez se encuentra en el segundo.

Así lo demuestra el vídeo que ha compartido su entrenadora Crys Dyaz en Instagram, donde podemos ver a Blanca darle duro a los abdominales con una rutina que, a decir verdad, duele de solo mirarla. Pero el que algo quiere... ¡Algo le cuesta!

En la publicación, la ex deportista de élite escribía, "Cuando la señorita @blanca_suarez se marca un entreno de 10 se dice, Y PUNTO. Y es que este confinamiento ha servido para muchas cosas y nosotras lo hemos aprovechado (entre risas y charlas mañaneras) para cumplir muy mucho con una dinámica de entrenos muy top. Gracias por tu energía y predisposición SIEMPRE. Proud of you" en su cuenta de Instagram.

La actriz, que lucía una silueta envidiable en el vídeo, llevaba a cabo un entrenamiento muy completo en el que se centraba tanto en el ebdomen como en el glúteo para ganar músculo y tonificación.

Planchas, sentadillas, remo y carrera... solo de verla nos han entrado los sudores. ¡Pero qué entrenamiento tan efectivo!