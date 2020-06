5 jun 2020

La cuarentena nos ha obligado (no sabemos si 'obligar' es la palabra, pero así nos sentimos) a probar disciplinas en materia fitness que jamás nos habríamos imaginado. Al principio del confinamiento, nos vimos dispuestas a correr en la cinta de casa de nuestros padres o a sacar esa bici estática que llevaba años en el garaje acumulando polvo. Conforme fue pasando el tiempo, disciplinas como el HIIT (gracias, YouTube) o las tablas de Tabata se convirtieron en parte de nuestra rutina.





Luego llegó (aunque había estado siempre) Patry Jordan con sus rutinas full body, pero después de tanto agetreo, seasom sinceras nos entregamos a los vídeos de yoga de Xuan Lan y al yoga restaurativo para ver si así calmábamos los ánimos. Si somos sinceras no funcionó: así comenzamos a investigar disciplinas. Que si YIIT (la fusión de yoga y HIIT), que si ballet desde casa y como barra, la encimera de la cocina... y así, en esta búsqueda por darle una alegría a nuestro entrenamiento (que ojalá fuese diario, para qué mentir) encontramos el EMOM, una técnica fitness derivada del Crossfit que promete resultados en un muy poco tiempo al tratarse de un entrenamiento de alta intensidad.

'Every minute on the minute', es el significado de estas siglas, EMOM, un entrenamiento derivado del Crossfit que puedes utilizar para complementar tus rutinas de fuerza o de cardio y que consiste en establecer cuántas repeticiones de un ejercicio quieres hacer y llevarlas a cabo en menos de un minuto. Si lo consigues hacer en este tiempo, perfecto. Si tardas menos tiempo, podrás utilizarlo para descansar antes del siguiente ejercicio. Por ejemplo, si quieres hacer 10 zancadas inversas y tardas 40 segundos, el resto del tiempo hasta llegar a un minuto lo podrás descansar. La diferencia con el Tabata u otros entrenamientos de alta intensidad como el AMRAP ('as many repetitions as possible') es que no hay tiempo de descanso entre un ejercicio y otro, únicamente descansarás si acabas las repeticiones antes de los sesenta segundos.

Y, ¡atención! Hay que tener mucho cuidado con el desempeño de los ejercicios. Si lo haces mal y rápido para poder descansar puedes lesionarte, por lo que debes prestar especial atención al desempeño del ejercicio. ¿Lo mejor? Que puedes incorporar este entrenamiento a tu rutina para no cansarte de ella, ya que al ser un ejercicio de alta intesidad, solamente necesitas entre 10 minutos y media hora para ver resultados a largo plazo.