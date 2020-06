19 jun 2020

En nuestra corta e intensa vida yogui (gracias, Xuan Lan) hemos aprendido dos cosas: la primera, debemos dejar la dignidad en un lugar muy muy alejado de la esterilla y la segunda, las famosas, en materia de posturas y prácticas de yoga, nos dan diez mil vueltas por mucho que hagamos saludos al sol de manera frenética y desacompasada cada mañana como si nos fuera la vida en ello. Una de nuestras gurús en este mundillo de 'savasanas' (o la postura del muerto, nomenclatura mucho más romántica) es Cristina Pedroche (hemos recopilado sus mejores posturas de yoga, por si te entra el gusanillo), seguida de Patri Montero, que hasta se ha animado con la enseñanaza online, sin olvidar claro, a Ariadne Artiles.





Modelo, madre, diva y amante confesa de esta disciplina milenaria, que más que un deporte es un estilo de vida del que farda (sí, fardar: es imposible estar así de guapa en horizontal y sostenida por una mano) en su cuenta de Instagram, lo cierto es que Ariadne siempre nos enseña algo nuevo. Hace unos meses nos proponía un reto para un culo perfecto, en mitad del confinamiento nos enseñaba una rutina para reducir tripa, tonificar glúteos y mejorar problemas de escoliosis y ahora, a través de una foto con un breve texto, nos ha destapado qué postura de yoga ayuda con los problemas de tiroides, en concreto con el hipotiroidismo. Se trata del "sarvangasana" o postura de la vela.

"Recupera las buenas costumbres. SARVANGASANA (postura de la vela): Tiene múltiples beneficios, sobre todo, para las personas que padecemos hipotiroidismo. Con esta postura se estimula la glándula tiroides ayudando a segregar de manera natural más hormona", escribía la modelo en la publicación, reconociendo los beneficios que tiene esta postura para la salud, sobre todo para este trastorno de la glándula tiroides.

¿La única desventaja? No todos podemos llevar a cabo esta postura, es más: mucha gente no consigue hacerla a la perfección hasta que no que tiene un nivel/medio avanzado de yoga. Por lo que si sufres hipotiroidismo y quieres tener en cuenta esta pequeña ayudita... no te queda otra que practicar y practicar. Y es que, los beneficios a nivel físico y mental del yoga son infinitos.

¿Aún no has desempolvado la asterilla?