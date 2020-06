30 jun 2020 a. paris

Cada verano, la misma historia: el espejo nos devuelve la imagen de un cuerpo en bikini que no es exactamente el que recordábamos del año pasado. Entonces nos empieza a preocupar que nuestro pecho no esté tan firme como para poder llevar nuestro bikini favorito o nos entra la prisa por perder peso y nos ponemos ha hacer ejercicios pliométricos como si no hubiera un mañana. Pero en el podio de las preocupaciones estéticas sin duda perder grasa de las piernas está muy alto en ese listado. Aunque perder grasa de forma localizada es casi imposible, lo que sí es cierto es que realizar una rutina de piernas que te haga quemar grasa de forma rápida al tiempo que tonificas los músculos de toda esta zona sí es un objetivo a tu alcance. Y con estos ejercicios lo conseguirás.





Pedalea media hora al día

Si quieres perder grasa de forma rápida necesitas poner el corazón a funcionar, o lo que es lo mismo, tienes que hacer media hora de cardio al día. Y el mejor ejercicio para perder grasa y, de paso, poner a punto tus piernas te lo ofrece la bicicleta. Da igual si optas por darte paseos al aire libre montada en tu bici o hacer sesiones en tu bicicleta estática: ambas opciones trabajarán glúteos, cuádriceps, pantorrillas.

Aprende a hacer la zancada perfecta

El ejercicio que no puede faltar sí o sí en tu entrenamiento diario son las zancadas. Para que sean 100% efectivas las zancadas (el célebre lunge que puedes ver en miles de páginas de deporte en internet) tiene sus reglas. Colócate de pie con los pies colocados a las anchura de las caderas, los hombros relajados (puedes poner las manos en las caderas) y el core activado (esa zona media de tu cuerpo que te va a yudar a que la postura se estabilice mientras efectúas el movimiento). Vigila que la punta del pie de la pierna que se va a quedar adelantada esté bien alineada con tu rodilla.

Partiendo de esta postura, con una de las dos piernas da un paso amplio hacia atrás y ahí empiezas el movimiento descendente flexionando las rodillas y después extendiendo para recuperar la postura. El movimiento tiene que ser vertical y ten cuidado de no cargar el peso en la rodilla que está adelantada.

No te olvides de esta secuencia de yoga

No solo de ejercicios dinámicos viven los músculos de las piernas, el yoga también puede ayudar a que tonifiques toda la zona y definas los músculos de muslos y pantorrillas. Colócate de pie, con los pies ligeramente separados, repartiendo el peso en las plantas de los pies y el tronco y el cuello rectos. Inhala y estira los brazos hacia arriba, exhala y lleva el tronco hacia delante de manera que las palmas de las manos toquen el suelo. Inhala, afianza las manos en el suelo y salta con las piernas juntas hacia atrás de manera que el cuerpo quede haciendo una plancha (como si fueras a hacer fondos de brazos).

Baja el cuerpo hacia el suelo sin llegar a apoyarlo y haz entonces la postura de la serpiente: al tiempo que inhalas apoya los muslos en el suelo mientras alzas el pecho y echas la cabeza ligeramente hacia atrás. Al exhalar el aire eleva el trasero y mete la cabeza de manera que el peso del cuerpo quede apoyado en las palmas de las manos y las plantas de los pies y tu espalda y tus piernas formen un ángulo de 90 grados. Enhorabuena, estás en la postura del perro boca abajo y has activado todos tus músculos de los piernas.