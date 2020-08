6 ago 2020 a. paris

Por fin has comprendido que para tener las piernas fuertes, tonificadas y delgadas tienes que moverlas. Y no nos referimos solo a que desaparezca de ellas todo rastro de celulitis (que ya sabes que no es posible hacerla desaparecer pero sí reducir su presencia), es que si no logras unas piernas bien torneadas da igual el peso que pierdas, los muslos que se bambolean desmerecen el conjunto. Por si nunca has hecho una rutina de piernas enfocada a esta zona de nuestra anatomía, aquí tienes los ejercicios básicos aptos para principiantes que te van a servir para empezar con buen pie. Sé constante, si los practicas una vez a la semana, en breve notarás los resultados.

Sentadilla profunda con mancuerna para tonificar

Si algo agradece los músculos de las piernas es hacer sentadillas. Esta variante con peso en las manos te ayudará a coger un buen fondo para intentar más adelante sentadillas más complejas y te hará ganar fuerza en los músculos del tren inferior rápidamente.

Para hacerla colócate de pie, con los pies separados la anchura de tus caderas y las rodillas ligeramente flexionadas. Coge una mancuerna o una pesa kettlebell con ambas manos y sujetala con los codos flexionados y pegada a tu pecho. Mantén la espalda recta, toma aire y baja lentamente el culo como si te fueras a sentar en una silla. Cuando llegues al máximo que puedes bajar, mantén la postura un segundo antes de soltar el aire poco a poco e iniciar el movimiento ascendente. Repite 10 veces.

Ponerse de puntillas (con pesas en las manos) para afinar las pantorrillas

Algo tan sencillo como colocarse de puntillas y aguantar la postura un segundo antes de bajar los talones es un ejercicio estupendo para definir nuestras pantorrillas. La técnica es tan sencilla que te proponemos que la compliques desde el primer día para optimizar aún más el resultado poniéndote de puntillas (subiendo y bajando) al tiempo que sujetas una mancuerna en cada mano. Añadiendo este peso extra a la ecuación conseguirás que el resultado de tu esfuerzo se pueda apreciar más rápido.

Sentarse en la pared para adelgazar los muslos

Esta postura es más fácil de decir que de hacer, pero aprender a sentarse en la pared y aguantar la postura más de 15 segundos es la solución definitiva para trabajar los muslos. Tienes que intentarlo.

Para realizar este ejercicio busque una pared en la que dispongas de un poco de espacio y “siéntate” contra ella como si la pared fuera el respaldo de una silla mientras tus piernas están flexionadas como si estuvieran sentadas en una silla invisible. Los muslos tienen que quedar paralelos al suelo y las rodillas dobladas en un ángulo de 90 grados.