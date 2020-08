12 ago 2020 a. paris

¡Qué duro es alzar el brazo para coger algo del estante superior de tu librería y darte cuenta de que se bambolea! Hace apenas un par de meses era un brazo normal y ahora sus músculos parecen haber desaparecido. Menos mal que durante la cuarentena por el coronavirus picaste como todas en las ofertas de Amazon e incorporaste a tu fondo de armario una buena colección de mallas deportivas, sudaderas y un paquete de bandas elásticas. Las primeras las has desgastado de tanto hacer sentadillas, las segundas no son muy apropiadas para agosto y las terceras ni las has estrenado, pero ha llegado el momento de hacerlo y volver a poner en forma esos brazos con los mejores ejercicios que hay para combatir los brazos de murciélago. ¿Preparada?





1. Flexión de bíceps con banda elástica

De pie, con los brazos a los costados y las palmas de las manos apuntando hacia adelante, enrolla los extremos de una banda en cada mano y pisa con el pie el centro de la banda para que quede en el suelo. Después, flexiona los brazos llevando las manos hacia arriba y manteniendo los codos pegados a los costados. Detén el movimiento ascendente unos centímetros antes de tocar el pecho, vuelve a bajar las manos y repite. Haz cuatro series de este ejercicio de 10 repeticiones cada una.

2. Extensión de tríceps por detrás de la cabeza

Como en el ejercicio anterior, colócate de pie y coge los extremos de las banda con la mano mientras pisas el centro de la misma, solo que esta vez lleva las manos detrás de la cabeza intentando que los nudillos apunten hacia el suelo y los codos queden a ambos lados de la cabeza. Manteniendo los codos en esa posición todo lo que sea posible, inicia un movimiento ascendente levantando los brazos y parando el movimiento justo antes de que se bloquee la articulación del codo. Vuelve a bajar y repite este movimiento 12 veces. Haz tres series.

3. Extensión de tríceps con el tronco inclinado

Sujeta los extremos de la banda de resistencia con las manos y pisa la zona media de la misma con ambos pies. Separa los pies la anchura de tus caderas, flexiona ligeramente las rodillas, inclina el tronco y extiende los brazos hacia atrás de manera que queden paralelos al suelo. Desde esta postura mantén brazos y codos en esta posición mientras flexionas y extiendes los antebrazos hacia atrás. Haz tres series de 10 repeticiones cada una.