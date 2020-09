16 sep 2020

Despedirnos con dignidad de los brazos de murciélago es uno de nuestros propósitos de año nuevo. Decimos año nuevo porque septiembre es el inicio del nuevo curso y para muchos, (el mundo de divide en dos: aquellos que tienen agendas anuales y los que tienen escolares) el momento de tomar decisiones importantes. Como por ejemplo, dar el paso y registrarte en el gimnasio más cercano después de los excesos de este atípico verano. Si por el contrario, todavía quieres seguir entrenando en casa, no te preocupes, porque solo necesitas Youtube, unas botellas de agua y algo de ánimo para ponerte a ello.

No hay duda que durante la cuarentena hemos tenido dos estrellas del fitness: la primera Xuan Lan que nos ha ayudado a no perder (más) los papeles con sus clases de yoga durante la cuarentena. La segunda estrella y no por ello, menos brillante ha sido Patry Jordan que con su Gym Virtual nos ha obligado a desemplovar las deportivas y ponernos manos a al obra con sus rutinas de entrenamiento.

Video: Ejercicios para conseguir los brazos de la Reina Letizia

Y como tiene todo vídeo imaginable, los de brazos no iban a ser menos. Para tonificar brazos y hombros, perder flacidez... hemos seleccionado los tres clips ganadores para un entrenamiento de brazos infalible si lo que quieres es tonificar esta zona tan específica y decirle adiós, de una vez por todas a los colgajos y hola a la definición más suprema como en el caso de Doña Letizia.

Los mejores ejercicios para tonificar los brazos

Tonifica brazos y elimina rollitos de la espalda

Rutina para hombros, tríceps y pecho

¿Con cuál te quedas? Nosotras con el tercero para un entranamiento in extremis. Lo mejor es que en todos se pueden sustitur las mancuernas por botellas de agua o paquetes de arroz. Lo que tengas por casa con tal de fortalecer esa zona tan problemática y que primero refleja la falcidez y la pérdida o ganancia de peso.