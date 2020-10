7 oct 2020

En Youtube, como en Google, lo encuentras todo. Desde tutoriales de maquillaje a reviews de aspiradoras o canales enteros dedicados a que nos relajemos. Y, por supuesto, ejercicio, mucho ejercicio. Durante la cuarentena por el coronavirus, cuando nos era imposible salir a correr por el parque o hacer dominadas al gimnasio, descubrimos, que Youtube era la plataforma ideal para ponerse en forma en el salón. ¿Y qué sucede cuando una plataforma de contenidos se encuentra con la música que ha expandido su influencia por todo el mundo este 2020? Pues que nuestros canales firness favoritos se llenan de entrenamientos a ritmo de k-pop con éxitos de BTS, Twice, Stray Kids, Exo y, por supuesto, Blackpink. ¿Quién te iba a decir a ti que una canción cantada en coreano te iba ayudar a tonificar los abdominales? Pues todo eso y mucho más es lo que vas a conseguir si te aficionas a estas cuentas de Youtube de entrenamiento k-pop.





Empieza tu sesión de entrenamiento al ritmo de Dynamite de BTS

En este verano sin verano que hemos vivido ha habido una canción a nivel mundial que nos ha puesto a todos de buen humor: Dynamite de BTS. La primera canción de los Bangtan Boys en inglés ha conseguido romper récords y poner tararear a medio planeta.

Gracias a la magia de Youtube puedes convertir este himno buenrollista de tres minutos en tu precalentamiento de cardio y flexibilidad gracias a la coreografía pata para todos los públicos ideada por MYLEE Dance. Y si no te sale a la primera, no hay problema, recuerda lo que te canta Jimin: “I'm diamond, you know I glow up”, tú tranquila, a moverte y a brillar.

Tonifica todo el cuerpo con el Ice Cream de Blackpink

La colaboración de Blackpink con Selena Gómez nos sirve tanto para que nos suba el nivel de azúcar viendo los tonos pastel del vídeo musical como para hacer una rutina exprés que movilice todos los grandes músculos del cuerpo.

¿No nos crees? Pues prueba la que propone Emi Wong en su canal y descubrirás que cuando Lisa, Jennie. Rosé y Jisoo cantan, las sentadillas son menos sentadillas.

Si quieres marcar abdominales necesitas el Love Shot de Exo

Si hay un grupo de k-pop que puede presumir de forma física y abdominales de infarto ese es Exo. Que sí, que su música está muy bien, pero la chaqueta de piel crop top de su videoclips Obssesion sigue siendo mítica para sus fans.

No es extraño que Vivian Yuan haya decidido escoger otro tema de este grupo, Love shot, para diseñar la rutina de abdominales definitiva... y bailable.

Despídete de la grasa en la cintura al ritmo de Feel Special de Twice

Acabar con ese molesto michelín que parece no fundirse nunca es posible a ritmo de Twice. El otro grupo femenino de k-pop que no debería faltar en tu lista de éxitos de gimnasio porque son pura vitamina musical.

Feel Special ha sido el éxito elegido por la tonificadísima Emi Wong para diseñar una rutina de cuatro minutos orientada a quemar grasa abdominal.

Rutina completa de kpop para quemar 1000 calorías

Si eres una pro del fitness y una fanática de la música k-pop, este es el entrenamiento que estabas buscando. Mashup Fitness tienen un vídeo de hora y media de duración con un entrenamiento completo capaz de hacer que quemes ¡1.000 calorías!

Por supuesto, lo mejor de esta clase no es solo que sea completísima, sino que podrás escuchar los éxitos de Tomorrow x Together, Ateez, Stray Kids… ¿A qué esperas?