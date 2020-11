23 nov 2020

Compartir en google plus

Mientras los vídeos de fitness de Instagram nos hace soñar con una retaguardia redondeada y definida la realidad que nos devuelve el espejo, a veces, es cruel. Trabajar los glúteos a conciencia es un ejercicio en sí mismo, no basta con hacer cardio o pesas, hay que dedicarles una atención especial. Pero no desesperes porque los buenos resultados en forma de glúteos tonificados está a tu alcance tengas la edad que tengas (incluso si la gravedad ya ha hecho de las suyas y has cumplido ya más de 40). La constancia y los ejercicios adecuados son las claves que te harán triunfar. Estos son los mejores ejercicios para tonificar los glúteos y hacer que conserven su forma y su sitio.

Video: Ejercicios para tonificar glúteos

Mejores ejercicios para tonificar glúteos: patada de burro

Colócate a cuatro patas sobre una esterilla de yoga vigilando que las manos queden situadas en línea con tus hombros así como tus rodillas en línea con tus caderas. La espalda debe permanecer recta y la cabeza en línea con esta, no la dejes caer ni la levantes mientras efectúas el ejercicio.

Desde esta posición activa los abdominales y levanta la pierna izquierda hacia atrás, con la rodilla flexionando y el pie apuntando hacia el techo. Una vez la rodilla llegue al nivel del glúteo estira la pierna hacia arriba. Es importante que el resto del cuerpo se mantenga estable durante todo el movimiento. Recupera la posición inicial y repite de ocho a 15 veces con cada pierna.

Mejores ejercicios para tonificar glúteos: patadas laterales

A continuación acuéstate de costado en la colchoneta sobre tu lado derecho. Flexiona el brazo derecho y apoya la cabeza en tu mano. Las piernas deben permanecer estiradas con los pies apuntando al frente.

Activa el core y mueve la pierna que ha quedado arriba hacia atrás (no la levantes por encima de la cadera) y después hacia delante. Intenta no balancear el cuerpo con el movimiento, que tu espalda permanezca recta y las caderas estables, para ello es imprescindible que uses tus abdominales. Repite 15 veces antes de cambiar de lado y hacer el mismo ejercicio con la pierna izquierda.

Video: ¿Cómo perder grasa en los glúteos? 4 ejercicios para conseguirlo

Mejores ejercicios para tonificar glúteos: puente en suspensión

Túmbate boca arriba en tu colchoneta apoyando las pantorrillas de las piernas en un balón de fitness. Desde esta postura, y con los brazos apoyados a ambos lados del tronco para ayudarte a ganar estabilidad, eleva los glúteos de manera que tus piernas y espalda tracen una línea recta hasta tus hombros. Mantén la postura tres segundos antes de volver a la posición inicial y repetir 15 veces.