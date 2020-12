2 dic 2020

Spinning, zumba, natación o simplemente subir escaleras o caminar a buen ritmo son actividades que tienen algo en común: efectivamente, todos son ejercicios cardiovasculares. Moverse es la base del fitness y no hay entrenamiento completo si no le dedicamos unos minutos al cardio. Pero a veces nuestro entrenamiento no da los resultados que queremos y se estanca. ¿Sabes cómo evitar que esto suceda? Añadiendo estos tres trucos a tu rutina habitual.





Mejores trucos para entrenamiento de cardio: no te saltes el calentamiento

Hay un motivo por el cual el cuarto de hora que intentas trotar sobre la cinta de correr es un auténtico fracaso y ese motivo es que no has calentado correctamente. Si quieres afrontar tu ejercicio de cardio de la forma adecuada no lo consideres simplemente el paso previo ha hacer el ejercicio de “verdad”: el cardio también es ejercicio y tus articulaciones y ligamentos agradecerán que les hagas caso antes de afrontar ese cuarto de hora de pedalear, trotar o zambullirte en el agua.

Mejores trucos para entrenamiento de cardio: incluye cambios de ritmo

Hacer cardio no tiene por qué ser aburrido si lo planificas correctamente. La forma más sencilla de que no te duermas haciendo ejercicio cardiovascular es incluir cambios de ritmo en tus sesiones. Así no solo consigues dinamizar el entrenamiento, es que potenciarás sus buenos resultados. Si lo tuyo es el running, incluye sprints en tus sesiones; si nadas, alerta largos a ritmo de resistencia con otros de velocidad; si caminas, intenta nuevas rutas y acelera el ritmo en tramos en pendiente… Si lo haces de esta forma añadirás retos a tu base de cardio y acelerarás el metabolismo.

Mejores trucos para entrenamiento de cardio: aprovecha las pausas para hacer ejercicios de fuerza

Para hacer buen cardio necesitas unos músculos fuertes y para tener unos músculos fuertes necesitas hacer ejercicios de fuerza. Divide tus sesiones de cardio en series y aprovecha los intervalos para trabajar los músculos. En el exterior, los ejercicios que trabajan con el propio peso corporal (planchas, sentadillas, burpees…) o los que emplean elementos que puedes llevar contigo fácilmente como bandas elásticas son tus mejores aliados. Pero si quieres un ejercicio que ayuda a tus piernas, tu coordinación y tu cardio ese es, sin duda, saltar a la comba. Y además, es divertido.