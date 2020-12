14 dic 2020

Compartir en google plus

Todos los runners del mundo lo saben: las rodillas son las que más sufren en las sesiones de running. Por eso es muy importante protegerlas con ejercicios que refuercen los músculos que las rodean y usar los estiramientos adecuados que ayuden a prevenir lesiones. Pero si queremos mimarlas aún más, hace falta prestarle atención a la dieta.

Los alimentos ricos en ácidos grasos en omega 3 (como el pescado azul), los que contienen el azufre que el cuerpo necesita para fabricar colágeno (como las cebollas o los puerros) y los alimentos ricos en proteínas son los campeones a la hora de proteger las articulaciones. Pero existe un último alimento que se acaba de incorporar a la cesta de la compra del runner ideal, el hinojo, y estos son los motivos.





VER 12 FOTOS 12 posturas para estirar todo el cuerpo

El hinojo: un bulbo con múltiples beneficios para la rodilla

Posiblemente pases de largo cuando lo veas en el súper, pero te invitamos a que intentes incorporar su sabor a tus platos. El hinojo es rico en vitamina C y tus rodillas necesitan toda la vitamina C que les puedas aportar porque es la vitamina que protege contra la inflamación y ayuda mantener la estructura de los cartílagos todo al mismo tiempo. Además, esa vitamina C se presenta asociada a una buena dosis de hierro, lo que hace que el hierro del hinojo sea más biodisponible que el de otros vegetales y se pueda aprovechar para reparar las pequeñas microrroturas y lesiones que parecen al entrenar.

Video: Cómo controlar la respiración en el running para rendir mejor

Estos efectos beneficiosos para las articulaciones se aprecian con el consumo de hinojo incluso en personas que padecen osteoartrosis. Una investigación publicada en el Complementary Therapies in Clinical Practice evaluó el efecto del hinojo en personas que sufrían esta enfermedad en su rodilla. Los pacientes que recibieron cápsulas con extracto de hinojo en polvo notaron cómo se reducía el dolor y la rigidez de sus rodillas.

Y por si necesitas más argumentos a favor, debes saber que los efectos de incluir hinojo en la dieta son especialmente positivos para las mujeres. Un artículo publicado en la revista científica Journal of Menopausal Medicine afirma que algunos de sus componentes sirven de ayuda para controlar los dolores menstruales. ¿A qué esperas para darle una oportunidad?