Hombros hacia atrás, pecho levantado, barbilla erguida, core activado… la teoría sobre cómo hay que caminar, sentarse y demás nos la sabemos, pero la práctica es otra cosa. Cuando hasta en Japón han diseñado métodos específicos para corregir nuestra postura bajo la promesa de hacernos perder kilos (aunque sea ópticamente) la cosa está clara: no cuidamos nuestro core como deberíamos, y si nuestros abdominales, glúteos y músculos más profundos de la parte baja de la espalda no están en plena forma, es muy posible que aunque estemos delgadas no lo parezca. es hora de resolver este problema con tres ejercicio súper efectivos para tonificar el core más rebelde y liberarnos para siempre de esa tripa que, realmente, no existe.





Ejercicios de core para parecer más delgada: elevaciones de piernas de pie

De pie, con los pies separados la anchura de tus caderas y las puntas ligeramente hacia afuera, estira los brazos al frente y eleva la pierna izquierda al tiempo que flexionas ligeramente la rodilla derecha. La idea es que tu pierna y tus brazos sean los extremos de una C, pero es importante que no arquees la espalda para conseguirlo. Mantén la posición durante 10 segundos antes de volver a la posición inicial. Haz 10 repeticiones con cada pierna.

Ejercicios de core para parecer más delgada: pallof press

Ata el extremo de una banda elástica a una superficie bien firme (los barrotes del balcón o una ventana por ejemplo) que quede a la altura de tu pecho. Con las piernas separadas la anchura de los hombros, las rodillas ligeramente flexionadas y los glúteos activados, coge el extremo libre de la banda con ambas manos de tal manera (redirige tu postura para que sea así) que cuando ambas manos estén sobre tu pecho la banda quede tirante, pero que al estirar los brazos hacia el frente y mantener esa postura, la banda intente tirar aún más de nosotros para recuperar la posición inicial.

Solo si somos capaces de conseguir esa tensión y activar el core para mantener la postura de los brazos alzados y extendidos frente a nosotros estaremos ejercitando los abdominales oblicuos. Haz tres series de 10 repeticiones cada una.

Ejercicios de core para parecer más delgada: plancha lateral

Las planchas son las grandes aliadas del core y la lateral es la que mejor trabaja los oblicuos. Para hacerla túmbate de lado apoyando el peso sobre un codo. Mantén las piernas una encima de la otra y evita que las caderas se muevan hacia atrás (la idea es que sean una línea recta). desde esta postura eleva el tronco sin llevar las caderas demasiado hacia el techo. Comienza manteniendo la postura 20 segundos aunque el objetivo final es que llegues a mantenerla durante un minuto.