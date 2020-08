26 ago 2020

Vaya por delante que conseguir unos abdominales dignos de Instagram no están al alcance de todos los públicos. Échale la culpa a tus genes y a cómo funciona tu intestino. Pero eso no significa que no puedas “aplanar” la forma de tu abdomen. Solo necesitas tener claro cuál es tu verdadero objetivo, y no, no son los abdominales, es trabajar todo tu core. Actividades aeróbicas como caminar pueden ayudarte a adelgazar la cantidad de grasa que rodea la cintura, ¿pero cómo conseguir que esa cintura más delgada quede además tonificada? Para eso necesitas los ejercicios que te describimos a continuación: son los mejores para conseguir lucir un vientre plano.





Ejercicios para vientre plano: plancha levantando una pierna

Colócate como si fueras a hacer una flexión de brazos apoyando el peso del cuerpo en la palma de las manos y la punta de los pies separados el ancho de tus hombros. Forma una línea recta que vaya desde tus hombros a tus talones activando la musculatura de los glúteos, la zona baja de la espalda y el abdomen. En esta postura, levanta una pierna, aguanta 30 segundos y coloca de nuevo en el suelo. Entonces levanta la otra pierna, aguanta otros 30 segundos y apoya. Repite dos veces descansando 20 segundos entre repetición y repetición.

Ejercicios para vientre plano: plancha con rotaciones

En la misma posición de partida de antes, levanta la mano derecha con cuidado al tiempo que giras el tronco hacia ese lado (haciendo pivotar los pies, el tronco debe permanecer lo más recto posible) hasta que quede el brazo extendido mirando hacia el techo. Vuelve a la posición inicial y haz el giro hacia el otro lado. Alterna ambos giros durante un minuto, descansa 20 segundos y vuelve a repetir durante otro minuto.

Video: Ejercicios hipopresivos para reducir abdomen

Ejercicios para vientre plano: el bird dog en plancha

Vuelve a la posición inicial y alza el brazo derecho lentamente hacia delante mientras, al mismo tiempo, levantas la pierna pierna contraria. Apoya ambos en el suelo de nuevo y alza el brazo izquierdo mientras levantas la pierna derecha. Repite este movimiento alternando los brazos y piernas durante un minuto, descansa 20 segundos y vuelve a repetir.

Ejercicios para vientre plano: hollow hold de core

Túmbate en el suelo boca arriba con los brazos extendidos por encima de la cabeza y las piernas estiradas. Cuando estés lista alza la cabeza, los brazos y las piernas manteniendo esta postura durante 45 segundos antes de volver a apoyar. Repite este ejercicio tres descansando 45 segundos entre ejercicio y ejercicio.