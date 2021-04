30 abr 2021

La solución a tus problemas de pereza para ejercitarte puede tener solución con este método de entrenamiento que promete hacer un Marie Kondo a tus hábitos deportivos. No se puede simplificar más la práctica deportiva. Su creadora, la profesora de yoga Tomomi Ishimura asegura que el método zero training es capaz de hacer que cualquier persona logre una figura más esbelta con tan solo practicarlo cinco minutos al día. El secreto de su éxito se resume en las 140 páginas de su manual El método zero training publicado por la editorial Zenith y radica en dos pilares: aprender a respirar (como en el yoga) y aprender a cuidar nuestra postura con los estiramientos correctos. ¿Quieres saber más de este sistema?

En qué consiste el método zero training y cómo funciona

El método zero training es un sistema diseñado para ponerse en forma a base de estiramientos y ejercicios de respiración. Además de prometer que es capaz de hacernos perder peso y ayudarnos a conseguir una figura más esbelta, su combinación de ejercicios de respiración con estiramientos también promete ayudar a relajarnos, y lo mejor de todo es que según su creadora los resultados se obtienen con una inversión mínima en esfuerzo: solo hay que reservar cinco minutos al día al ejercicio de este tipo de entrenamiento.

El objetivo del método (y el motivo por el cual funciona según Tomomi Ishimura) es conseguir que el cuerpo recupere a través de la ejecución de los ejercicios la “posición cero”, esa que hace que nos olvidemos del dolor y las contracturas y nos ayuda a activar los músculos y relajarnos.

Para conseguir esta posición natural del cuerpo que vamos perdiendo a lo largo de los años por culpa de las malas posturas, el estrés, la falta de ejercicio... el método zero training propone cinco tipos de estiramientos distintos combinados con dos tipos de respiraciones (normal y torácica) y focalizados en cinco áreas distintas del cuerpo (cuello, hombros, espalda, caderas y pies) siendo la más importante de todas las zonas la de las caderas porque de ella depende en gran medida conseguir la postura zero, esa que una vez consigamos que nos salga natural será la que nos permita estar relajados y con una figura más esbelta y armónica.

En la postura zero el cuello permanece en una postura vertical y los hombros están situados bajo las orejas, los brazos también están directamente bajo las orejas y con los dedos corazón de cada mano apuntando hacia los muslos; la espalda permanece recta, el abdomen está hacia dentro, más hundido que el pecho, y los dedos de los pies están separados y arqueados. Si no eres capaz de conseguir esta postura de forma natural, que es la que te ayuda a prder grasa según la autora del libro, es que necesitas echarle un vistazo a los cinco ejercicios del zero training.