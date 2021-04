26 abr 2021

Cuando Nagore Robles hizo la reforma de su nueva casa tenía claro que habría que reservar un sitio especial para su esterilla de yoga y otra para su bicicleta estática Volova. Este tipo de bicicletas indoor “inteligentes” que se han puesto de moda desde que pasamos más tiempo encerrados en casa entrenando que fuera de ellas cuentan con una pantalla integrada y una app en la que existe una biblioteca con más de 2000 clases de 20, 20 o 45 minutos de duración combinadas con música.

Además también ofrece la posibilidad de reservar clases y acceder a un streaming de las mismas con los monitores de la empresa.¿Y para qué está usando Nagore Robles este sistema? Pues para quemar calorías, tonificar las piernas y, de paso, presumir de retaguardia: con su entrenamiento está consiguiendo tonificar los glúteos, lo cual no es sencillo si hablamos de ciclismo indoor. Hemos descubierto cómo lo ha logrado.

Cómo tonificar los glúteos con sesiones de ciclismo indoor

No es ningún secreto que los músculos que más trabajan cuando pedaleas son los de las piernas, pero donde más se notan los resultados del ejercicio en bicicleta es en los gemelos y los músculos de la parte anterior de los muslos. ¿Significa eso que el ciclismo no es un buen deporte para ejercitar los glúteos o la cara interior o posterior de los muslos? No, significa que hay que saber qué ejercicios hay que combinar en cada sesión para conseguir ese resultado.

Además de colocar el sillín a la altura adecuada (si te colocas al lado de él tiene que quedar a la altura de tus crestas ilíacas que están localizadas en la parte superior de las caderas) y usar unas zapatillas de ciclismo con calas para facilitar el pedaleo, debes aprender a jugar con la resistencia y con la manera de pedalear. En tus sesiones aumenta progresivamente la carga o la resistencia de la bicicleta de manera que cada vez te cueste más pedalear, además tienes que pedalear de pie y hacer un pedaleo redondo (aquel que permite la extensión total de la pierna en la parte baja del movimiento)

De todas formas te recordamos que si tu objetivo para hacer ejercicio es, exclusivamente, ejercitar los glúteos, lo ideal es combinar estas sesiones de ciclismo con ejercicios de fuerza específicos muy sencillos de realizar en el salón de casa como son las sentadillas o la patada trasera con cinta elástica.