10 may 2021

Pilar Rubio es de sobra conocida por sus apariciones televisivas y colaboraciones. De hecho, su participación en El Hormiguero con una sección en la que se ponen a prueba, entre otras, sus capacidades físicas y deportivas ha supuesto un descubrimiento para gran parte de la audiencia. La mayoría de sus seguidores relacionan su imponente físico con unas férreas rutinas de entrenamiento y agotadoras sesiones de gimnasio. ¡Pero no! No es que no esté comprometida o que se escaquee, ni mucho menos –de hecho ha confesado en más de una ocasión que a ella también le da pereza y que a veces sufre lo indecible por sobreponerse-, pero no siempre más es mejor.

Te lo explicamos: ¿te has fijado en sus brazos? No son los de Letizia nuestro único objetivo en tema de brazos. La colaboradora también tiene una musculatura perfectamente definida y unos brazos tonificados que no acusan un volumen excesivo. ¿Quieres saber cómo los ha conseguido?

Definidos, tonificados y sin volumen excesivo, ese es el objetivo (cumplido) de Pilar Rubio. pinit

Pues la clave, como muchos estarán pensando, no son las pesas –ni siquiera mancuernas minúsculas-, sino estas gomas.

Fáciles de transportar, muy funcionales ¡y baratísimas! Puedes encontrarlas tanto en marcas deportivas de las más conocidas como en grandes superficies tipo Decathlon orientadas al deporte y la actividad física. Además, en este caso el entrenamiento que hace Pilar Rubio está compuesto a base de ejercicios funcionales para movilizar los músculos del brazo, pero puedes adaptarlo a una rutina de pierna, por ejemplo.

Una vez que las descubras, se te abrirá un mundo de posibilidades. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que aunque en un principio tengas la sensación de que no haces nada –porque a veces creemos que si no levantamos X peso no estamos haciendo trabajo- te aseguramos que empezarás a notar los resultados mucho antes de lo que crees. Eso sí, bebe mucha agua, completa tu sesión con algo más de entrenamiento y no te olvides de una buena comida (sana).