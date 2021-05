16 may 2021

Cuando necesitas un empujón que termine por llevarte a la senda de la vida sana y el ejercicio físico, los antes y después (como estos de las gurú del fitness en Instagram, que no siempre tuvieron el aspecto con el que las ves ahora), funcionan como un revulsivo. Imágenes aspiracionales que te hacen soñar con la mejor versión de ti misma, protagonizada por gente normal, como tú. Nos encanta ver los entrenamientos de las famosas y descubrir cómo consiguen su cintura de avispa, los materiales secretos que usan, como estas gomas para los brazos de Pilar Rubio o cómo consiguen quemar 600 calorías en una sola sesión.

Pero, a veces, sentimos que su realidad nos queda demasiado lejos y no contamos con el tiempo, el dinero o la motivación para trabajar nuestro cuerpo como ellas lo hacen. Sin embargo, en la mayoría de los casos nos estamos equivocando. Es cierto que hay que hacer una inversión, pero como ya os hemos dicho otras veces: más no significa mejor.

Cuando te pones en manos de un especialista que pauta tus entrenamientos (y si te apuntas al completo, también tus comidas) los resultados se ven más rápido de lo que crees con mucho menos esfuerzo del que esperabas. Y no nos malinterpretes, abrazar la senda de la vida sana y las rutinas en el gym requiere un gran compromiso y luchar contra nuestra pereza interior, esa que quiere devolvernos a la vida antigua de la comida chatarra y el sedentarismo. Pero se puede vencer o, al menos, aprender a convivir con esos momentos sin renunciar a que lo que marque nuestra mayoría de días sea el equilibrio y las buenas pautas.

No creas que eres la única a la que le flaquean las fuerzas. pinit

Ahí es donde entra @rayfit7, un deportista y especialista en nutrición cuyos clientes protagonizan unos cambios físicos (y mentales) que nos parecen de lo más alentadores. Uno de los cambios de los que más orgulloso se siente, según ha compartido en sus redes sociales, es el de una chica joven que se puso en contacto con él porque no se sentía cómoda con sus hábitos y no sabía cómo poner solución.

Mensaje de Alejandra a Ray explicándole su caso pinit

Sufría sobrepeso, alteraciones digestivas y en el ciclo menstrual, problemas de sueño, ansiedad con la comida y otras tantas cosas. Cuenta Ray que lo primero que hicieron fue enfocar el proceso como el cambio de hábitos de toda una vida en el que tendría momentos de bajón, ganas de abandonar y una vocecilla en la cabeza diciéndole que volviera a los hábitos de antes. Pero ella no lo hizo. Aprendió a comer, a entrenar y a disfrutar de sus nuevas rutinas y aunque a veces le puede la pereza –como a todos- sabe que ella es más fuerte.

Esta es la apariencia que tenía cuando se puso en contacto con él.

Alejandra era extrovertida y se quería un montón pero no acababa de encontrarse bien consigo misma. pinit

Y esta tras seguir las pautas nutricionales y deportivas.

Igual de extrovertida, queriéndose mucho a sí misma como antes pero, ahora sí, feliz en su propia piel. pinit

El verdadero triunfo es el último mensaje que Ray recibió de ella, en el que le decía: “Desde que te conocí, todo empezó a cambiar. Primero porque ahora el deporte se ha convertido en un imprescindible en mi vida, pero la evolución real ha sido con la comida. Me has enseñado que dieta no es pasar hambre, no es comer todos los días la misma comida aburrida y que no tiene sabor. Me preocupo por lo que le doy a mi cuerpo y lo noto en la energía, la salud, el estado físico y también mucho en el estado de ánimo.

No soy ni de lejos la persona que era hace unos años, aunque siempre con mis más y mis menos me he querido, esta versión mejorada de mí misma es infinitamente mejor. Esto ha sido un trabajo de dos. No me cabe un gracias más grande en la boca”.