17 may 2021

YogiMi es el nuevo proyecto de Patry Montero (que se ha convertido en una gurú y nos enseñó qué era el cardio-yoga) y se gestó durante el confinamiento. En un año en el que “nos obligaron a parar el reloj y que nos dio la oportunidad de mirar hacia dentro, escuchándonos y queriéndonos más a nosotros mismos y sobre todo, un año en el que aprendimos a vivir en el aquí y ahora”, la actriz decidió que quería compartir una de sus grandes pasiones: sus conocimientos como profesora de yoga. Y es que no hay nada como que alguien te enseñe porque, como ya te contamos, hay tipos y tipos de yoga (sirlva de ejemplo el Ashtanga yoga de Gwyneth Paltrow que sirve para adelgazar y presumir de tipazo).

Lejos de los retos de Instagram que nos proponen quemar 600 calorías en una sesión o conseguir una cintura de avispa, el espacio que acaba de lanzar Patry Montero propone un momento de calma y escucha activa del cuerpo. Por eso ha lanzado el #yogimireto, una cita que la conectará con todos los usuarios que quieran sumarse y que podrán asistir de manera virtual a clases de yoga para principiantes todos los sábados y domingos de junio, a las once de la mañana, en directo desde la cuenta de Instagram.

Si nunca has practicado esta disciplina, no te preocupes. No solo está orientada a principiantes sino que, además, está pensada para que puedan hacerla personas con distinta condición física sin importar la flexibilidad y adaptando las posturas a cada cuerpo.

Las prácticas, que tendrán una duración de entre 35 y 45 minutos, se quedarán guardadas en el canal de IGTV de @yogimi por si no puedes conectarte a la hora del directo. Lo único que necesitas es ropa cómoda, paciencia y ganas, un lugar con algo de espacio y tu esterilla de yoga. Y si no tienes, ¡prueba suerte! Porque ha lanzado también un sorteo para regalar dos packs de bienvenida que contienen una esterilla antideslizante, una bolsa para llevarla y un cinturón ajustable.