1 jun 2021

Aunque a Corina Randazzo la conocimos hace muchos años en un reality de la televisión, su vida (y sus perfiles sociales) hace tiempo que tomaron caminos bien distintos. Es una de las influencers que más predica con el ejemplo sobre la vida sana y el ejercicio, hasta el punto de que ha fundado CorzzoFit, una plataforma enfocada al bienestar para cuidar cuerpo y mente.

Todavía no está lanzada, pero sí que se muestran activos en redes sociales desde principios de abril de este año. Y es ahí donde cada domingo los que ya han descubierto la cuenta (@corzzofit) saben que hay una cita con Corina Randazzo para hacer un entrenamiento en vivo. ¿Lo mejor? Que si algún día no llegas a tiempo, la emisión queda guardada en el feed y puedes verla más tarde e incluso repetir las rutinas tantas veces como quieras.

En el último entrenamiento que ha subido, un full body de lo más completo, la hemos visto junto a @hocine.corzzofit, el entrenador personal que suele acompañarla en los últimos vídeos y, como siempre, ofrecen posibilidades adaptadas para que puedas realizar los ejercicios independientemente del nivel.

¿Qué necesitas y qué vas a hacer exactamente en el full body de Corina Randazzo?

Lo primero que necesitas es muchas ganas, actitud y fuerza mental para llegar hasta el final. No es en absoluto una rutina imposible, pero sí es cañera y una de las cosas fundamentales para ir superándote a medida que entrenas es que no te rindas. Aunque bajes el ritmo, aunque pares unos segundos o aflojes un poco la intensidad, intenta no dejarla a medias.

En cuanto al material, puedes no tener nada y hacerlo perfectamente en casa siguiendo los ejercicios que hacen Corinna y su preparador físico. Los que ellos utilizan durante el entrenamiento son mancuernas y pesas que tú puedes sustituir por botellas llenas de agua, cartones de leche, kilos de comida… y unas bandas elásticas que les ayudan a meterle un plus de intensidad a los ejercicios pero que, repetimos, no son necesarias.

Por último, y para que vayas preparando el cuerpo, te dejamos una chuleta con la rutina de siete ejercicios que proponen para este full body. Recuerda que durante el vídeo explicarán cómo adaptarlos para otros niveles o personas que tengan menos fondo físico y que no es una rutina apta para embarazadas.

Ejercicio 1: series de flexión y extensión con mancuernas. Coge tus pesas y flexiona las rodillas hacia afuera hasta que toques el suelo con las manos, luego vuelve a la posición inicial con los brazos extendidos hacia arriba.

Ejercicio 2: zancada atrás con mancuernas. Cada vez que recojas la zancada deberás llevar los brazos extendidos en paralelo en dirección al cielo.

Ejercicio 3: flexiones.

Ejercicio 4: abdominales con puño. Túmbate en el suelo, coge las mancuernas. Haz una subida abdominal tradicional (como las abdominales del cole pero sin colocar las manos en la nuca) y cuando estés en posición sentada lanza puño izquierda y luego puño derecha.

Ejercicio 5: colócate una banda si la tienes, agacha el culete como si fuera una media sentadilla y camina cuatro pasos hacia adelante y cuatro hacia atrás.

Ejercicio 6: elevación de glúteo con goma. Si no tienes goma haz el ejercicio igualmente, notarás perfectamente cómo se activa el glúteo y cuando vayas por la tercera vuelta, picará.

Ejercicio 7: plancha.

El circuito de siete ejercicios se hace un total de tres veces, en las dos primeras irán explicando y recordándote cosas y en la última vuelta verás cómo le dan volumen a la música y lo dan todo en la rutina. Para que te sirva de orientación o por si quieres repetirlo, ten presente que además de repetirlo tres veces deberás hacer 40 segundos de actividad y 20 de descanso en cada ejercicio.