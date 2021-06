1 jun 2021

Una alimentación saludable es una de las bases no solo para que nos sintamos mejor, sino para mantener nuestro cuerpo en las mejores condiciones tanto tiempo como sea posible. En ese sentido, es cada vez más habitual que miremos la procedencia de los alimentos y busquemos los productos de proximidad en la medida de lo posible, aprendamos a distinguir entre ecológico y bio e incluso que pautemos con profesionales menús balanceados que nos ayuden a proporcionarle a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita para un funcionamiento óptimo.

Sin embargo, hay quien ha pasado la línea y ha convertido el gusto por la comida sana en una obsesión capaz de condenar su vida: la ortorexia. El término fue acuñado en el año 2000, con la publicación de “Los yonquis de la comida sana” del Dr. Steven Bratman.

Un libro en el que hablaba de esas personas que había llevado la preocupación por la comida sana a tales niveles de obsesión que sentían culpabilidad si comían algo que se salía de la norma y preferían, incluso, aislarse socialmente o dejar de comer antes de ingerir algo que no cumpliera con sus pautas.

¿Qué evita alguien que sufra ortorexia? Las carnes, las grasas, alimentos que hayan sido cultivados con herbicidas o pesticidas, alimentos que contengan aditivos artificiales como colorantes o conservantes… y cualquier otra cosa que no cumpla con una etiqueta extrema de “sano”.

El problema no es cuidarse ni cuidar el tipo de alimento que eliges darle a tu cuerpo. El problema es que eso se convierta en el centro de todo y, como señala Bratman, tengas un menú en lugar de una vida.

Por todo esto la ortorexia está encuadrada junto a otros Trastornos de la Conducta Alimentaria, como la bulimia y la anorexia y hay incluso quien señala que en algunos casos la ortorexia es producto de una anorexia mal curada que podría acabar dando lugar a una recaída.

Cómo saber si tu obsesión se ha ido de las manos y qué hacer

Según el doctor Bratman, hay una serie de preguntas que puedes hacerte: ¿Tu conducta alimentaria te aísla socialmente? ¿Te preocupa más la calidad de los alimentos que el placer de comerlos? ¿Conforme aumenta la calidad de tu alimentación disminuye tu calidad de vida?

Si la respuesta es que sí y sospechas que necesitas ayuda, ponte en manos de un especialista que te ayudará a determinar si sufres o no ortorexia y, en caso afirmativo, podrá ayudarte a que te recuperes de los déficits nutricionales provocados por el rechazo a algunos alimentos (que no son sustituidos con otros que aporten valores nutricionales semajantes) y a controlar la obsesión y trabajar el aprendizaje.

Famosas que podrían haber sufrido ortorexia

No hay que confundir la preocupación por la alimentación con la ortorexia. Se ha rumoreado que famosas como Paris Hilton, Beyoncé o Madonna podrían haber sufrido este tipo de trastorno. Sin embargo, hasta donde sabemos, lo que ha trascendido sobre sus rutinas alimenticias son tipos de dietas, como la macrobiótica.

Así que si es tu caso y tú también cuidas lo que comes, lees etiquetas y tratas de darle productos de calidad a tu cuerpo serrano, no te agobies. Y piensa si dejarías plantadas a tus amigas a las que llevas mucho sin ver y has quedado para picar algo solo porque cuando te sientes a la mesa no vas a saber, exactamente, de dónde han salido todos los ingredientes de lo que podrías comerte. ¿La respuesta es no? Entonces, tranquila.