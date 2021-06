1 jun 2021

Cocó Constans cautivó a sus más de 258.000 seguidores de Instagram a golpe de look y lifestyle. Pero hace un par de años, en uno de esos momentos trascendentales que todos atravesamos en la vida, ella decidió dar un giro y cambiar el rumbo. El resultado fue el nacimiento de ffitcoco: un espacio creado en base al bienestar físico y mental que ya acumula más de 365.000 seguidores solo en Instagram y ha conseguido, a pesar de ser la cuenta secundaria de Cocó Constans, superar a la original.

A través de un blog, con vídeos de youtube de diferentes duraciones (que te enseñan a trabajar todas las partes del cuerpo), esta licenciada en Psicología y especializada en Pilates e Hipopresivos se ha propuesto que cuando acabes la sesión “tengas la sensación de haber tonificado y mejorado tu postura y sobre todo de que ese buen rollo que nos da hacer deporte te acompañe hasta el próximo entreno”.

Y la verdad es que lo consigue. Ella, que se define como espontánea, impaciente y muy pasional, consigue que te contagies de un muy buen rollo cuando sigues uno de sus entrenamiento en vídeo, como en esta sesión de pilates abdominales son softball que es lo más para conseguir un vientre plano.

Verás que al inicio del vídeo, Cocó Constans te advierte de que puedes hacer la rutina con softball, un cojín o sin nada. Y es que una de las claves de esta fitstagramer, o una de las que más nos gusta a nosotras, es cómo no solo hace variaciones de los ejercicios para adaptarlos a todo el mundo sino que te explica cómo adaptar las rutinas si no tienes algún elemento o por qué puedes sustituirlo.

Softball: qué es y qué beneficios aporta

Esta pequeña pelota de pilates tiene múltiples beneficios: no solo te ayudará a desarrollar tu fortaleza (si ya has visto el vídeo, fíjate en cómo la coloca Cocó Constans al inicio para trabajar la cara interna de los muslos y meterle un plus de intensidad a la parte central del core), sino que además es súper positiva para favorecer la concentración y la coordinación.

¿Por qué se utiliza tanto en pilates? Porque es un implemento que te ayuda a trabajar la estabilidad y mantener la postura correcta durante todo el ejercicio. Si nunca la has utilizado, puede que al principio sientas que tienes que estar muy pendiente de no perderla, pero verás que en pocas sesiones habrás interiorizado que forma parte de la rutina y la considerarás una gran ayuda para que tu cuerpo esté en la posición adecuada. Así que ya sabes, si te atreves a probar… dale al play ¡y disfruta!