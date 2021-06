4 jun 2021

Se conocen como abdominales hipopresivos o ejercicios hipopresivos y son, en gran medida, los favoritos de las famosas (especialmente de las que han sido mamás recientemente) . Los hipopresivos están basados en una forma de trabajar la musculatura del abdomen sin comprometer nuestro cuerpo con posibles lesiones. De hecho, el método surgió como alternativa a las abdominales tradicionales después de que el fisiterapeuta belga Marcel Caufriez constatara,en los años 80, que ese ejercicio podía resultar lesivo en algunas personas.

El objetivo inicial de Caufriez era desarrollar un método que permitiera trabajar la faja abdominal sin provocar daños en el suelo pélvico. ¿Cómo es posible que el suelo pélvico se viera afectado por el ejercicio original? Pues porque cuando lo realizamos, la presión y el impacto que ejercemos sobre la zona es tan fuerte que puede debilitarlo. Pero no es la única acción que actúa de forma negativa sobre la zona sino que hay cosas que le afectan y que ocurren de manera natura el nuestro día a día, como reír, toser o mantener relaciones sexuales.

Sin embargo, con el método hipopresivo no solo no estamos afectando negativamente a nuestro suelo pélvico sino que lo estamos trabajando y fortaleciendo para que haga su labor de sujeción de los órganos pélvicos. ¿Y cómo lo hace? A través de contracciones.

Si has probado este tipo de entrenamiento alguna vez, ya sabes a lo que nos referimos. Si aún no lo has hecho ni has leído mucho sobre el tema, verás que cuando lo realices con un instructor te irá guiando sobre cómo debes jugar con la respiración y contraer los músculos durante los ejercicios. Al final se trata de controlar la caja torácica a través de la apnea.

Entre los famosos que se han declarado fieles seguidores de este tipo de abdominales podemos encontrar a Gisele Bündchen en el panorama internacional o siguiendo con las últimas publicaciones en stories del panorama famosil patrio, a Dafne Fernández o Paula Echevarría quienes, además, acaban de ser mamás.

Y es que como decíamos al principio, además de para afinar la cintura los hipopresivos son súper recomendables para la recuperación postparto. Eso sí, si estás embarazada, este ejercicio no es para ti. Tendrás que esperar a dar a luz y a estar recuperada para empezar a trabajarlo.